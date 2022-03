El cantante puertorriqueño Anuel AA lo atacan por fallas como padre

Nicole Cuevas, ex cuñada del rapero Anuel AA, criticó nuevamente las cualidades como padre del rapero y le reclama por no encargarse de su hijo.

En un segundo mensaje que envió Nicole al cantante tras las molestias causadas a su hermana Astrid y a su sobrino Pablo de 7 años quien es el hijo primogénito del artista puertorriqueño.

Comentó que el cantante solo llama a su hijo una sola vez al mes por una aplicación, agregando que nunca está para apoyarle en sus logros personales, “A pesar de que le has fallado 1000 veces, mi hermana se ha encargado de que no te baje del pedestal en el que te tiene. Es un niño, no es tu fanático, porque así lo ves”.

Asimismo, la cuñada de Anuel reveló que tiene meses que no ve a su hijo ya que el artista se está disfrutando sus lujos en Miami y el pequeño vive en Puerto Rico con su madre y la compañía de ellas, sus tías.

Finalmente, la artista concluyó su mensaje contra el rapero diciendo que el pequeño de 7 años de edad “Te esperó en los juegos mirando al público a ver si te veía y tú nunca llegabas estando en el mismo lado. O cuántas veces esperó tu llamada y nunca lo llamabas. Le rompes el corazón y nosotras tenemos que vivir eso”.

