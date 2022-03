Héctor Rodríguez cuestiona a quienes critican a Stefany Hernández

1369638

El gobernador del estado Miranda, Héctor Rodríguez, se refirió al incidente ocurrido el domingo 13 de marzo en el local nocturno Narciso Bar, ubicado en Las Mercedes, y cuestionó a quienes han criticado la actitud de la medallista olímpica Stefany Hernández y sus amigos.

«Empujan y expulsan a Stefany y a todo su grupo, los golpean, les lanzan botellas, los sacan ahorcándolos, ¿y resulta que no podían defender su dignidad? (…) Me recuerda cuando se justifican las violaciones porque una niña o mujer usa falda. El mundo al revés», señaló a través de su cuenta en Twitter el mandatario regional.

El mandatario mirandino exhortó a “que se cumpla la ley y se avance hasta conquistar los derechos que merecen”. En su cuenta en Twitter, Rodríguez no hizo mención a la supuesta presencia de su esposa, Dubrazka Moreno, en el local nocturno donde ocurrieron los hechos, como se ha mencionado por redes sociales.

El Pitazo contactó al departamento de prensa de la Gobernación con el fin de preguntarle a la esposa del gobernador si estuvo entre los presentes en el local donde se produjo la trifulca, pero indicaron que Moreno no daría declaraciones.

Rodríguez además agregó: “Ahora están todos los videos y editar para ocultar de qué se defienden no servirá. Confío en que habrá justicia”. De igual modo, convocó a todos, en especial a las mujeres y a la comunidad LGBTQ+ a unirse ante las agresiones por discriminación y violencia de género.

¿Qué dijo Stefany Hernández?

La medallista olímpica en BMX Stefany Hernández denunció que mientras se encontraba en un local de Las Mercedes, el pasado fin de semana, fue agredida física y verbalmente.

“Estaba con un grupo de amigos divirtiéndome, bailando, cuando alrededor de las 2:00 am ocurre un incidente, se nos cae un vaso en el suelo, llamamos al personal de servicio, en ese momento tomo mi teléfono y me dirijo al baño. De regreso intento ir hacia mi grupo de amigos, pero 10 hombres y 3 mujeres, me cerraron el paso. Intenté bordear ese grupo pasando cerca de los muebles y allí recibo un empujón”, contó la atleta en su cuenta de Instagram.

De acuerdo con la versión de Hernández, en ese instante el personal de seguridad le indicó que debía retirarse del local. Al salir, esperó a sus compañeros y escuchó que reclamaban a los efectivos de seguridad por abofetear a una de sus amigas. “Yo me molesté mucho y respondí con una cachetada, a lo que me regresó una mano demasiado fuerte que me dio en el lado derecho de mi cara. Por algunos segundos perdí la conciencia”, explicó la deportista.

Violencia física agravada

En torno a este caso, el fiscal general de la República, Tarek William Saab, informó la detención del presunto agresor de la atleta, Robert Ordóñez Ángel, quién será imputado por el delito de violencia física agravada.

La esposa de Ordóñez le salió al paso a la versión de Hernández y contó otra historia. Destacó que una vez que el grupo de amigos fue sacado del local comenzaron a causar un revuelo, y justo en ese momento, la atleta le dio un golpe a uno de los vigilantes que hacía su trabajo, quien para defenderse subió su brazo izquierdo y rozó a la medallista.

