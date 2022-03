Horóscopo del 17 de marzo 2022 de Mhoni Vidente

El Horóscopo de este jueves 17 de marzo de 2022. Conoce todo lo que te deparan los astros en salud, dinero y amor de la mano de Mhoni Vidente.

Estos son los horóscopos de este Jueves 17 de marzo del 2022, en los que descubriremos qué nos depara el destino en el amor, el dinero y el trabajo.

ARIES

Este jueves compras boletos de avión para ir a visitar a un familiar y recibes reconocimiento económico que no esperabas. Cuida tu temperamento, pues tu signo es muy impulsivo, así que tranquilízate antes de hablar. Te busca un amor de Capricornio o Leo para una relación estable.No te dejes manipular por personas que solo quieren un beneficio económico de ti, nota quiénes son tus amigos verdaderos.

TAURO

Vienen cambios de puesto y un nuevo proyecto que va a ir muy bien, recuerda que estás en tu mejor momento y tu energía se multiplica 100%; no desaproveches las oportunidades de crecimiento laboral que se presentan. Los Tauro con pareja o casados deben cuidar los problemas de separación, pues son muy tajantes en las decisiones y casi nunca se retractan de lo que hacen o dicen, ten cuidado.

GÉMINIS

Este jueves te llega un dinero extra por cuestiones de lotería con los números 3 y 29; trata de jugar el 16 de marzo, pues las energías positivas te van a estar rodeando con más fuerza. Usa más el rojo y amarillo. El don de mando, autoconfianza y seguridad los hacen grandes persona y por eso siempre buscan estudiar en todas las etapas de su vida. Sal a correr por las mañanas para que te toquen los primeros rayos del sol.

CÁNCER

Ten presente que las energías van a estar un poco revueltas en lo laboral, así que trata de no dar tantas opiniones para no caer en chismes a tu alrededor y mantente lo más prudente. Cuidado con los amores, pues no sabes ser fiel por estar en busca de la pareja ideal y tratar de complementarla con varias personas a la vez. Los Cáncer son muy intuitivos y místicos, eso les ayuda para prevenir cualquier problema que se les presente.

LEO

Este jueves en el amor, seguirás con tu pareja actual, ya formalizando la relación amorosa; y a los solteros les va a venir un amor de Tauro o Sagitario, muy compatibles; recuerda que eres muy intenso en cuestión amorosa, así que trata de irte despacio. Lo mejor de tu signo es el autoestima y autoconfianza en todo lo que realiza, son los más seguros al caminar por esta vida y nunca van a dudar de tomar un decisión importante.

VIRGO

Será un día muy importante, te reinventas y empiezas a ver qué necesitas para estar mejor económicamente, es momento de tomar la decisión de cambiarte de trabajo y poner un negocio.Cuídate de problemas del estómago y exceso de grasa en el abdomen, recuerda que tu signo es el más antojadizo del Zodiaco y no sabe detenerse al comer, empieza una dieta y ejercicio para que te veas de lo mejor.

LIBRA

Este jueves inician días de juntas de trabajo y cambios de proyectos. Cuidado con el amor, trata de no entregarte tanto y no idealizar a tu pareja, tu signo es muy apasionado y se ciega en las relaciones amorosas. Te invitan a salir de viaje, hazlo, te ayudará a sentirte de lo mejor, recuerda no caer en excesos para que te diviertas sanamente y pases días agradables lejos del bullicio.

ESCORPIÓN

Te busca un amor del pasado, pero trata de cerrar ese ciclo y volver empezar en otra parte; los signos más compatibles contigo son Sagitario y Acuario. Estudia una maestría o diplomado, tu buena comunicación te hace ser un buen líder y un gran maestro para que compartas tu conocimiento. Sigue con la idea de cambiarte de casa, si tú te sientes bien, hazlo porque eso te ayudará crecer más como persona.

SAGITARIO

Los de este signo tienen entusiasmo y sentido del humor, siempre ven el lado positivo de todo y por eso pueden dar el mejor consejo para cualquier problema, pero su defecto es la falta de disciplina, no les gusta recibir ordenes. Tendrás buena suerte en todo lo relacionado con trabajos nuevos, así que busca algo mejor y pide lo que te mereces en cuestión de salario. No dejes tus estudios universitarios porque te ayudarán en el futuro a empezar un negocio propio.

CAPRICORNIO

Pagas tarjeta de crédito y tu casa; necesitas administrarte mejor en tus gastos. Te invitan a salir de viaje con unos amigos y cambias tu celular por uno más nuevo. Terminas de estudiar idiomas y piensas en hacer un diplomado en Comercio Internacional que se te da muy bien, en el trabajo te dan un proyecto nuevo en el trabajo que te va a gustar mucho y te dejará más ingresos con los que podrás lograr tus objetivos.

ACUARIO

Hoy arreglas papelería de pasaporte o visa. Los de este signo son sinceros y altruistas, pero su gran defecto es ser muy desconfiados y presuntuosos, por eso casi siempre rompen con sus parejas sentimentales. Trata de mantener buena comunicación con tu pareja para evitar problemas. A los solteros les llega un amor de Virgo o Acuario que va a ser muy compatible, así que déjate querer que ya es tiempo de tener una pareja formal.

PISCIS

Será un jueves de regalos y sorpresas para los Piscis, vendrá un aumento de salario en esta semana. Cuidado con problemas de salud por estrés y migraña, haz deporte. Pagas unas deudas; piensa en comprar una casa porque eso te ayudará a estar más estable. A los que están solteros les vendrá un amor muy compatible del signo de Géminis o Escorpión; los casados hablan de tener familia muy pronto.

