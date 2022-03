Perú | Castillo va corregir errores en su gobierno

Pedro Castillo , presidente de la República , se manifestó este miércoles asegurando que en la próximas horas va corregir “errores” que se cometieron en su gobierno.

En la Reunión Ejecutiva con alcaldes y alcaldesas de las municipalidades distritales de Perú, remarcó su mensaje al Congreso y añadió que todas gestión comete errores y que la suya no es la excepción .

“Ayer estuve en el Congreso y fui a decir que toda gestión tiene errores. En las próximas horas voy a corregir algunos errores que se han cometido también”, declaró el presidente.

Además , no dudo en agradecer a su presidente del Consejo de Ministros , Aníbal Torres,por el labor que viene haciendo con el Ejecutivo , pese a su edad .

Así mismo, pidió a sus ministros dar atención a los alcaldes de manera directar y evitar derivar a otras instancias del estado.

“Quisiera agradecer al doctor Aníbal, que hace un enorme esfuerzo para estar frente al país. Pese a su edad es un hombre de lucha, un hombre de esfuerzos, un hombre que le pone cara al país. A los demás ministros también”, aseveró.

“Por eso creo importante decirles a nuestros ministros de que es el momento de atender no solamente para saludar al alcalde, no solamente para abrir las puertas del ministerio y no derivarle a alguna dirección o encargarle con algún asesor. Encárguense señores ministros de atender para que el alcalde regrese a su pueblo con algo concreto”, finalizó