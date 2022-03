Stefany Hernández contó su versión sobre lo que ocurrió en el local nocturno

La medallista olímpica, Stefany Hernández, usó nuevamente sus redes sociales este martes 15 de marzo para publicar su versión sobre lo que ocurrió en un reconocido local nocturno ubicado en Las Mercedes, municipio Baruta, estado Miranda.

En el video contó que uno de los encargados la tomó del brazo y le indicó que se tenía que retirar. Pues sus amigos ya estaban pagando.

Detalles de una denuncia de agresión homofóbica a medallista olímpica venezolana

“Alrededor de las dos de madrugada, se nos cae un vaso, llamamos al personal de mantenimiento, luego tomé mi celular, fui al baño, pero a esa hora se encontraba muy lleno”, dijo Hernández.

“Al regresar del baño me dirigí donde estaba mi grupo de amigos, me consigo con un grupo grande de personas que me estaban trancando el paso. Luego uno de los encargados me toma del brazo y me dice que me tengo que retirar, porque ya mis amigos estaban pagando”, añadió.

Seguidamente acotó: “Me dirijo a la salida y estaba uno de mis compañeros reclamándole al señor de seguridad, por qué le había dado una cachetada. Me molesté mucho y también respondí con una cachetada, luego recibí un golpe en la parte derecha de mi rostro. Lo cual me dejó un poco desorientada”.

Alegó que intentó regresarse para que el personal de seguridad le explicara por qué los sacaron. Además, que “no entendía la manera tan salvaje” en la que la golpearon. “Este muchacho me responde que pensaron que era un tipo y por eso es que respondió de esa manera”.

Aún así, distintas personas en las redes sociales aseguraron que estuvieron en el lugar y presenciaron lo ocurrido. Manifestaron que todo es muy diferente a la versión de la deportista. Afirmaron que tanto a ella como a su grupo de amigos los expulsaron por comportamiento inadecuado.

Ya el caso está a la orden de Fiscalía, quien se encargará de realizar las investigaciones que correspondan.

