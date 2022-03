Un nuevo virus zoonótico causa los primeros casos de hepatitis aguda en Europa

Existe un nuevo virus de origen zoonótico, es decir que pasa de animales a humanos, que podría suponer una nueva causa emergente de hepatitis aguda en Europa, pues se han dado ya varios casos de esta enfermedad sin origen conocido. Se trata del Orthohepevirus C, un virus de gran reservorio animal que se ha encontrado en especies de roedores en todo el mundo.

La investigación, llevada a cabo por miembros del área de Enfermedades Infecciosas del CIBER (CIBERINFEC) en el Instituto Maimonides de Investigación Biomédica de Córdoba (IMIBIC), ha contabilizado los primeros casos de hepatitis aguda en este continente como consecuencia de la infección del Orthohepevirus C, mientras que hasta la fecha solo el virus de la hepatitis E (VHE) era el único de la familia Hepeviridae con potencial zoonótico.

Según el estudio, publicado en el Journal of Hepatology, aunque el principal depósito animal de este virus son los roedores, en los casos identificados en la investigación no habían tenido ningún tipo de contacto con estos animales. Esto, según indican, podría sugerir la existencia de una vía de transmisión del animal al humano que todavía no ha sido identificada, por lo que se debe continuar investigando.

La importancia de un cribado del nuevo virus en casos de hepatitis aguda

En el trabajo se analizó dos cohortes de pacientes con hepatitis agudas de varios hospitales españoles a los que se les evaluó la presencia de ARN- Orthohepevirus C, una de las cohortes era de 169 pacientes sin diagnóstico etiológico –que señala la causa– tras el cribado de infección por virus que causan hepatitis, y la segunda eran 98 pacientes que tenían un diagnóstico de hepatitis aguda por VHE mediante un análisis de sangre pero sin confirmación molecular.

En dos de los pacientes que estaban incluidos en la primera cohorte del estudio, se encontró ARN de Orthopevirus C en su sangre, por lo que los investigadores consideran que es importante que el cribado del nuevo virus sea considerado y tenido en cuenta durante el estudio de pacientes con hepatitis agudas.

En la segunda cohorte también se identificó la presencia ARN de Orthopevirus C en sangre, lo que sugiere que se producen reacciones serológicas cruzadas entre este virus y el VHE. Esto podría indicar que existen posibilidades de diagnosticar erróneamente como infección por VHE a pacientes que realmente están infectados con el Orthopevirus C.

No obstante, también hubo dos pacientes que tuvieron un cuadro de hepatitis aguda leve o moderada que se resolvió de manera espontánea y un tercer paciente presentó una hepatitis aguda que provocó su fallecimiento. Por tanto, Antonio Rivero, coordinador del estudio de CIBERINFEC en el IMIBIC, ha expuesto que “dado que la infección por Orthohepevirus C puede cursar con formas graves es necesario identificar aquellas poblaciones más vulnerables”.

