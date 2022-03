+VIDEO | ¿Quién ganó la corona de Miss Mundo 2021?

La representante de Polonia, Karolina Bielawska, ganó este miércoles la corona de Miss Mundo 2021, en una gala celebrada en Puerto Rico, en la que no triunfó ninguna candidata latina y que estuvo rodeada de cierta controversia.

La primera finalista fue Shree Saini, la candidata de Estados Unidos, y la segunda, Olivia Yace, de Costa de Marfil, una de las favoritas de la 70 edición del certamen de belleza.

«Cuando escuché mi nombre me sorprendió, todavía no puedo creerlo. Me siento honrada», dijo Bielawska entre lágrimas, al ser coronada por la jamaicana Toni-Ann Singh, quien permaneció como soberana desde 2019 por la cancelación del certamen en 2020 a causa de la pandemia.

Empatía y compasíon

Bielawska, que tiene 23 años, estudia una maestría en administración y disfruta haciendo trabajo voluntario, apostó por ser «más auténticos» y «enriquecer la vida» de otras personas.

«Si quieres descubrir algo nuevo, intenta aprender a ser más ricos en empatía, gratitud y compasión», respondió en la ronda de preguntas previa a su elección para portar la corona azul.

Durante la gala, que tuvo lugar en el Coca Cola Music Hall de San Juan, reinó la polémica por problemas legales entre los organizadores y por la no elección ni para el Top 12 de algunas latinas como la representante de Venezuela, Alejandra Conde.

La final del certamen estaba prevista para el pasado 16 de diciembre en el Coliseo de Puerto Rico, pero tuvo que posponerse tres meses después de que se contabilizaran 38 casos positivos de Covid-19, entre candidatas y personal del equipo técnico.

A la isla caribeña, regresaron esta semana 40 de las 97 participantes de Miss Mundo, las cuarto-finalistas, que desfilaron en un escenario amenizado por la Orquesta Filarmónica de Puerto Rico.

El top 12, que en esta ocasión lo formaron 13 al haber un empate, estuvo integrado por Vietnam, México, Irlanda del Norte, Filipinas, Polonia, Somalia, Estados Unidos, Colombia, República Checa, Francia, India, Indonesia y Costa de Marfil.

A la siguiente fase pasaron las representantes de EEUU, Shree Saini; Polonia, Karolina Bielawska; Indonesia, Pricilia Yules; México, Karolina Vidales; Irlanda del Norte, Anna Leitch; y Costa de Marfil, Olivia Yace.

EFE

