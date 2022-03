▷ Venezolano viaja de España a Ucrania con alimentos y medicinas #18Mar

Un venezolano de nombre Marco Jubes ha hecho lo que muchos no se atreverían a hacer en estos tiempos, llegó a Ucrania en pleno conflicto por invasión rusa con el objetivo de ayudar a los ucranianos llevando alimentos y medicinas.

Jubes, quien es de profesión entrenador, vive en España desde hace 20 años. Viajó desde Barcelona hasta Ucrania motivado por un sentimiento de injusticia que lo movilizó a asistir a ayudar a los refugiados de la guerra.

“He cruzado la frontera y soy consciente de que he entrado en un territorio en guerra. Me preguntaba por qué me arriesgaba. No tengo intención de ser ningún héroe. Simplemente el sentimiento de injusticia me ha llevado hasta aquí”, dijo Jubes, desde la ciudad de Lviv (Leópolis), al portal Wogu Climbing.

Este caraqueño de 38 años, que también es escalador, resaltó que aunque viajó solo, en el camino se encontró con muchas personas que le prestaron ayuda, “me di cuenta de que no estaba solo, que mucha gente había pasado a la acción” de ayudar en esta situación en la que se encuentra Ucrania desde el 24 de febrero.

“En lugar de viajar por ocio he preferido invertir dos semanas libres que tenía para hacer todo lo que pueda por los refugiados. He recibido críticas a través de mis redes sociales sobre por qué lo hago ahora y no lo había hecho, por ejemplo, con los refugiados sirios. Lo haría por cualquier país, pero en este caso, no se necesita un visado y la logística es más sencilla”, dijo el venezolano al portal informativo.

Marco Jubes, quien llegó en un antiguo camión de bomberos y un remolque, recogió alimentos, medicinas, ropa y otros bienes de primera necesidad donados por la comunidad escaladora, además, inició una campaña para recaudar fondos y aumentar “el apoyo al pueblo ucraniano”.