Adriana Azzi: Horóscopo del 18 de marzo de 2022

Adriana Azzi revela qué le deparan los astros en este horóscopo del 18 de marzo de 2022 y los números de la suerte.

Aries

Palabra clave: Inteligencia.

Número de suerte: 730

Estarás claro (a) en lo que quieres. Cambio de apariencia. Estarás muy sensual. Paseo a sitio muy frío. Tendrás que dedicarte a tiempo para aumentar tus ingresos. Ayudarás a familiares. Alguien del pasado que llega para ofrecerte un empleo o negocio. Te exigen atención en lo que haces.

Trabajo: Nuevas oportunidades de hacer las cosas. Seguirás avanzando en lo que quieres.

Salud: Todo bien.

Amor: El amor es importante para sentirte seguro en lo que quieres. Invitación de alguien que te gusta.

Parejas: Viajes de ida y vuelta. Dudas de una amistad y se lo dirás. Equilibrio en las obligaciones de la familia.

Solteros: Controla tus emociones. Cuidado al tomar decisiones apresuradas.

Mujer: Debes hacerte arreglos físicos. Dinero ajeno que se invierte. Ten precaución con los cambios o decisiones.

Hombre: Comunicación radical. Di lo que sientes. Ordenar las ideas. Sentirás mucha presión por personas que no hacen las cosas.

Consejo: Utiliza tu fuerza espiritual.

Tauro

Palabra clave: Logros.

Número de suerte: 991

Falta de iniciativa en el hogar. Compras con amigos. Cambio de imagen. Por necesidad de seguridad no te permiten aceptar los cambios. Tendrás que administrar bienes de otras personas. Iras lento pero seguro. Te codeas con personas de poder.

Trabajo: El avance en negocio estancado. Esta semana será importante en lo que estás haciendo

Salud: Cuidado con lo que comes.

Amor: Recuerdas a una persona del pasado. Una mujer que necesita de ti pero tú no le prestas atención.

Parejas: Algo positivo en lo de la pareja. Nuevas oportunidades en esta semana. Logras cobrar algo.

Solteros: Inicias estudios. Te conectas con personas del extranjero. Apoyo familiar. Situación económica que cambia.

Mujer: Debes estar muy Pendiente con las relaciones. Emociones revueltas. Sentimientos confusos.

Hombre: Algo con trio con buena pro. Relaciones en lo laboral que cambia. Te vas lejos.

Consejo: Deja que tu intuición te ayude.

Géminis

Palabra clave: Abundancia.

Número de suerte: 344

Cambio de vida o vivienda. Nostalgia por alguien que no está. Utiliza tu intuición o busca ayuda esotérica. Compras de ropa para un evento especial. Te sentirás atractivo (a) en una reunión que asistes. Estarás junto a persona muy querida. Tendencia a la libertad. Evita el materialismo.

Trabajo: La abundancia en esta semana estará conectada contigo. Nuevas oportunidades. Sorpresas y alegrías.

Salud: Virosis.

Amor: Negocio que no se concreta. Buscas a una persona muy querida. Debes conocer bien con quien estas.

Parejas: Estás pensando en hacer algo con una vivienda o casa. Cambios de carro. Compras y venta claras.

Solteros: Sé sincero (a) contigo mismo. Debes superar los miedos. Todo pasa adelante lo que es tuyo llega.

Mujer: Algo con una música que llega a tu casa. Éxitos en lo laboral o negocio que se inicia. Se rompe algo en tu casa.

Hombre: Gran potencial en lo que haces. Reconocen tu trabajo. Necesitas aclarar un chisme de vecinos.

Consejo: Es momento de reflexionar.

Cancer

Palabra clave: Responsabilidad.

Número de suerte: 772

Cuídate de tentaciones de una mujer de doble cara con tu familia. Celebraciones y alegrías. Rencuentro contigo mismo. Movilizas una cuenta corriente. Terminas con viejas ataduras por presiones de hermanos. Llega un familiar de lejos para pedir alojamiento. Hermano en apuro de salud.

Trabajo: Cuidado en tu trabajo con caídas. Reconocimientos por tu trabajo. Te viene una confrontación en tu oficina.

Salud: Estrés.

Amor: Cuidado hay que cumplir con tus responsabilidades. Definen fechas importantes.

Parejas: Celebraciones fiestas y alegrías. Estabilidad emocional por lo económico. Inicias estudios. Embarazo en puerta.

Solteros: Evita enfrentamientos. Cuidado con lo oculto que sale a la luz. Supera los miedos cuidados con tu dinero.

Mujer: Debes hacerte los exámenes que te pidieron. Reconocen tus méritos. Te ofrecen algo con la parte administrativa que te conviene.

Hombre: Por tu responsabilidad te llegan cosas buenas. Aclaras situaciones. Defenderás tus pensamientos. Cambios positivos.

Consejo: Es momento de ahorrar.

Leo

Palabra clave: Razón.

Número de suerte: 118

Cuidado con salidas nocturnas. Personas de poder que oculta algo. Asegúrate de acompañar a alguien. Alegrías por mascota que llega a tus manos. Cambios en tu vida o tomas otros rumbos. Serás responsable de lo que haces. Saca de tu casa lo que esté roto.

Trabajo: Algo con un documentos que lo esconden o debes estar pendiente y revisar bien. Todo lo que hagas estará a tu favor.

Salud: Malestar estomacal.

Amor: Embarazo en puerta de un familiar con mucha alegría. Logras hacer una reunión con familiares que no se hablan.

Parejas: Hecho curioso con unas copas. Solo dios nos escucha pídele que él te escucha.

Solteros: Tendrás una gran química con una persona nueva que llega a tu vida. Sentirás que debes terminar con algo.

Mujer: Haz bien y no mires a quien. Debes actúa no te dejes manejar por otros que están a tu lado.

Hombre: Secreto que sale a la luz y te preocupa. Cuidado con los alimentos. Debes aprender a saber comer.

Consejo: Llegas acuerdos.

Virgo

Palabra clave: Paz.

Número de suerte: 688

Mejoras. Hecho curioso con la palabra asistir. Ilusiones que se hace realidad. Armonía descanso debes tener calma en lo que quieres o haces. Hermanos que se van de celebraciones con la familia en viaje. Salida de depresiones. Buscas ayuda espiritual. Arreglo de ropa.

Trabajo: Busca la claridad en lo que estás necesitando. Estarás en un aprendizaje. Nuevas etapas. Cambios.

Salud: Molestia en la espalda.

Amor: Limitaciones económicas que debes Ordenar. Un dinero que te llega pero que no te pertenece.

Parejas: Cuidado con niños o adolescentes y están en sitios que no les conviene. Nuevos enfoque en tus sueños.

Solteros: No te detengas en lo que buscas. Inicias un romance. Alguien que te gusta pero no te decides.

Mujer: Nuevas relaciones. No hagas las cosas si no te sientes seguro. Nuevas oportunidades adelante no te detengas.

Hombre: Recibes un dinero o algo que estabas esperando. Cuidado con las violencia no logras nada ten calma para que triunfes.

Consejo: Busca tu estabilidad.

Libra

Palabra clave: Despejar.

Número de suerte: 168

Tiene que asumir tu conducta. No seas egoísta contigo mismo. Harás un trabajo manual que te produce dinero. Cuidado con los medicamentos que bebes. Debes comprender a tus familiares cercanos. Encuentro sorpresivo con alguien del pasado en un ascensor público. Hijos esperan por ti.

Trabajo: Lucharas por algo que quieres. Cuídate de gastos de más. Ponle más empeño en lo que haces.

Salud: Malestar en la espalda.

Amor: Deja la preocupación por lo que vas hacer los caminos están abierto para ello. Reocupación por hijos.

Parejas: Tienes la capacidad y el poder de decidir de hacer los cambios. Tu pareja te reclama algo que no haces.

Solteros: Una persona que trabaja contigo que te ve mucho. Te cancelan un dinero pendiente.

Mujer: Evita celos. Situación económica que te preocupa. Encuentros con alguien especial.

Hombre: Se concreta una relación. Cuídate de hacer pesos en excesos. Preocupación por hijos.

Consejo: Disfruta lo que tienes.

Escorpio

Palabra clave: Legalidad.

Número de suerte: 820

Viaje para encontrarte con tu familia y tendrás mucha alegrías. Salidas de compra en centro comercial con mucho adornos. Compra de alimentos para muchos días. Un amigo nuevo que te ayudo a resolver un problema y limpio tu nombre en lo que paso. Celebraciones y alegrías. Gastos de más.

Trabajo: Los compromisos durante esta semana ocasionan gastos extra. La diplomacia es esencial

Salud: Cuidar la tensión.

Amor: Consigues la persona ideal en esta semana. Sorpresas agradables. Nuevas opciones sentimentales.

Parejas: Descansar en tu casa en esta semana te beneficia. Te invitaran a un programa de televisión.

Solteros: Logros y triunfos en tu entorno laboral. Haz inversiones. No llores por otros soluciona los problemas.

Mujer: Se inicia los proyectos con tu pareja. Cuídate de terceros que te ocasionan problema con tu pareja.

Hombre: Recibe un dinero inesperado. Nuevos cambios en tu trabajo pero a tu favor. Todo lo que brilla no es oro.

Consejo: Cuida tu espalda.

Sagitario

Palabra clave: Escuchar

Número de suerte: 791

Desacuerdo en una reunión familiar, discutes con hermana. Nostalgia por algo que perdiste. paseo a sitio montañoso con familiares. Lo tienes todo en tus manos. Triunfo en el camino. Hecho curioso con un ritual de sanación. Viajes. Caminos abiertos en lo que quieres.

Trabajo: Cambio de profesión. Cuídate de las persona envidiosas. Recuperas algo. No dependas de otros.

Salud: Buena

Amor: Cuida tu relación. No permitas que estén contigo por interés material.

Parejas: Nuevas sociedades con la familia de tu pareja que te favorece. Recuerda que las decisiones de pareja se deciden entre dos.

Solteros: Nuevas propuestas arriesgadas y tentadoras para hacer cambios en tu forma de vivir.

Mujer: Tendrás cambio de vivienda con un poco de apuros. Cuídate de tu pareja con lo que dices.

Hombre: No le digas a tu familia cosas que ofendes. Se inteligente no eres mejor porque tengas dinero.

Consejo: Ten las ideas clara.

Capricornio

Palabra clave: Oportunidad

Número de suerte: 844

Amistades del pasado que te buscan para pedir disculpa de algo. Debes acompañar a seres queridos. Discusiones por falta de acuerdo. Inicias un nuevo negocio. Una nueva aventura. Acuerdos. Seguirás activo en algo. Te estarán observando de muy cerca. Problemas con pagos pendiente.

Trabajo: Cambios en tus decisiones por lo que quieres hacer. Asistirás a un nuevo empleo.

Salud: Cuidar los nervios.

Amor: Te relacionas con personas interesantes y extranjeras. Te recuperas de los altibajos. Cuidado con los compromisos.

Parejas: Momento de recuperar a tu pareja. Debes estar atento de una llamada importante para ti.

Solteros: Control médico que debes seguir. Buen momento para que escuches a un hijo que necesita de tus consejos.

Mujer: Controla tu temperamento. Hermano que te pide un dinero. Embarazo que te enteras y te molesta.

Hombre: Cuidado con las relaciones sentimentales. Busca el progreso no te detengas. Nunca olvides la confianza de los demás.

Consejo: Actúa con conciencia.

Acuario

Palabra clave: Buscar

Número de suerte: 883

Ilusiones que se hace realidad. Viajes por avión. Logras y vences lo que quieres. Triunfas sobre el enemigo. Mujer de poder que te busca. No creas en las personas interesadas. Logros después de muchos discernimientos. Utiliza tu intuición y vencerás lo que estás haciendo o logras lo que quieres.

Trabajo: Tendrás sorpresa en lo económico. Nuevas firmas que se hacen realidad. Cuidado con lo que dices.

Salud: Cansancio.

Amor: Te buscan personas interesadas en ti. Los compromisos te ocasionan gastos extra.

Parejas: Se inicia el proyecto con tu pareja. Hecho curioso en un terminal. Es la oportunidad de compartir buenos momentos.

Solteros: Tendrás sorpresas en el campo económico. Cambios de clima que no favorece tu salud.

Mujer: Cambio de look. Restricciones económicas. Se cierra un ciclo e inicias otro en lo laboral.

Hombre: Cuida tu salud y evita los cambios bruscos. Ten cautela en lo que haces. Ganancias.

Consejo: Déjate querer.

Piscis

Palabra clave: Amigos

Número de suerte: 591

Compañeros que se van de celebraciones con la familia en viaje. Cuidado con salidas nocturnas. Personas de poder que oculta algo. Asegúrate de acompañar a alguien. Alegrías por mascota que llega a tus manos. Se rompe algo en tu casa que está mal puesto. Cambios en tu vida o tomas otros rumbos. Mudanza. Inicias estudios.

Trabajo: Evita escuchar rumores ya que todo fluye. Viaje fuera del país. Encuentro con compañeros.

Salud: Cuidar las varices.

Amor: Llega la prosperidad económica. Recibes unos dulces. Alguien te pide que compartas con ellos.

Parejas: Ten calma y confianza con tu pareja. Problemas que se solucionan. Ganancias en negocio.

Solteros: Recibes una propuesta los primeros días de este mes. Un cambio de imagen que no estará de más.

Mujer: Evita discutir con tu pareja ya que te trae más problemas y no te conviene, sé inteligente.

Hombre: Lo esperado llega. Reunión por algo de una vivienda. Un convenio que te favorece.

Consejo: Se constante.

