Alfredo Cohen: el venezolano detrás de la Constructora Sambil

Caracas.- «No, no y no«, con estas palabras el expresidente Hugo Chávez ordenó la expropiación del centro comercial Sambil de la Candelaria hace 14 años. Hoy la administración de Nicolás Maduro la regresó a la empresa constructora, liderada por el venezolano Alfredo Cohen.

Cohen, ingeniero civil egresado de la Universidad Metropolitana en Caracas, está al frente de la empresa familiar que tiene más de 60 años operando en el país.

Cohen forma parte del grupo de empresarios que mantiene sus inversiones en Venezuela en medio de la crisis y la llegada de la pandemia en el 2020.

“Hemos aupado a nuestros colaboradores y a nuestros comerciantes también. He tratado de agruparlos y motivarlos de cara al futuro. Sin olvidar insistirles en como de estos duros momentos pueden generar nuevas oportunidades», dijo en una entrevista con el portal Analítica.

Alfredo Cohen en la lista de los más influyentes

El año pasado, como codirector general de Grupo Sambil, figuró entre las 500 personas más influyentes de América Latina de Bloomberg, listado que destaca a los empresarios con mayor impacto en su sector.

La empresa que dirige es responsable de la construcción de cientos de edificios residenciales, 14 centros comerciales y siete hoteles. En 1998 inauguraron de manera exitosa el centro comercial Sambil en Caracas y, posteriormente, replicaron el negocio en otras ciudades del país. Luego lo hicieron en República Dominicana, Curazao y España.

«Yo sueño con la Venezuela posible, obviamente como un país desarrollado, en el que haya más igualdad. No igualdad para abajo, sino para arriba. Una en el que el sueldo te alcance para comprar un carro, una vivienda con el esfuerzo de tu trabajo y no que nadie te la regale. Eso es lo que uno sueña», dijo en el año 2018 en una entrevista con la emisora Onda.

A través de sus redes sociales, Alfredo Cohen comparte los avances en cada una de las sedes de la cadena de centros comerciales y cómo recuperan la actividad económica en estos lugares que mermó de manera significativa durante los últimos años. Además también comparte frases motivadoras.

Betzabé LuzardoGran Caracas

