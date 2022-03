México | Envío Arnold Schwarzenegger mensaje a rusos sobre invasión a Ucrania

El actor austriaco Arnold Schwarzenegger contó una conmovedora historia con la que buscó dar un mensaje de paz a los rusos tras la guerra que se está librando en el territorio ucraniano.

Al artista inició su relato con un recuerdo de su juventud, cuando conoció a Yuri Petrovich Vlasov, quien se convirtió en su héroe.

“En 1961, cuando tenía 14 años, un amigo mío me invitó a Viena a ver el Campeonato Mundial de Levantadores de Peso. Yo estaba entre el público cuando Yuri Petrovich Vlasov ganó la competencia convirtiéndose en el primer ser humano en levantar una pesa de 200 kilos sobre su cabeza”, dijo el actor.

Schwarzenegger continuó el relato asegurando que desde entonces no tiene más que respeto por las personas de Rusia. Sin embargo, no dudó en manifestar su desacuerdo sobre la guerra.

“Su gobierno les dijo que la guerra es para sacar a los nazis de Ucrania. Eso no es cierto. Ucrania es un país con un presidente judío y los nazis mataron a los tres hermanos de su padre. Ucrania no empezó esta guerra. Quienes tienen poder en el Kremlin empezaron esta guerra. Esta no es una guerra del pueblo ruso. 141 países votaron en la ONU que Rusia es la agresora y le pidieron sacar sus tropas de allí“.

“Solo cuatro países en todo el mundo votaron a favor de Rusia. Eso es un hecho. El mundo está en contra de Rusia por sus acciones en Ucrania. Las bombas rusas han destrozado ciudades, incluso hospitales de niños y una maternidad. Muchas personas ucranianas tratan de salir del país. Esta es una crisis humanitaria. Por su brutalidad, ahora Rusia está aislada de la sociedad de naciones”, relató.

I love the Russian people. That is why I have to tell you the truth. Please watch and share. pic.twitter.com/6gyVRhgpFV

— Arnold (@Schwarzenegger) March 17, 2022