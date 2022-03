España | Partido de la semifinal de Indian Wells en vivo online

Rafa Nadal y Carlos Alcaraz disputan la semifinal del Masters 1000 de Indian Wells este sábado 19 de marzo a partir de las 23:00 horas. El presente y el futuro del tenis español se dan cita en el torneo californiano con el billete en juego a la final. Sigue en directo y online, la semifinal de Indian Wells entre Nadal y Alcaraz hoy, con comentarios y resultado del partido en vivo.

¡Primer juego que se resuelve en blanco en el partido y se lo lleva Rafa Nadal!

Por poco, pero botó en el pasillo la bola de Alcaraz desde la red.

El primer punto del segundo set es para el sacador.

Nadal, más cerca de una nueva final de Masters 1000. El balear empieza al servicio en este segundo set.

Una hora y 12 minutos ha necesitado Rafa Nadal para hacerse con el primer set de la semifinal de Indian Wells ante Carlos Alcaraz. Empezó mandando el murciano en el marcador (0-2), pero el balear logró encadenar cuatro juegos consecutivos. Cuando parecía que el tenista más laureado de la historia se iba en el marcador, logró apretar el pulso el de El Palmar y pese a que ha levantado un gran número de bolas de rotura, ha terminado cediendo su servicio. Un set en el bolsillo de Nadal, que empezará sacando en el segundo set.

6-4 first set 💪

He dropped serve in the opening game of the match but @RafaelNadal takes it on his 5th set point!#IndianWells pic.twitter.com/DjlwjfFekn

— Tennis TV (@TennisTV) March 19, 2022