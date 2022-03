proyecto de metaverso que busca promover la venezolanidad

1370667

Caracas.- El mundo virtual del metaverso, realidad digital a la que accedemos a través de dispositivos digitales y donde los humanos podemos interactuar social y económicamente como avatares con otros usuarios, va llegando cada vez más a todos los rincones del mundo. En él tendrán cabida las guacamayas, una de las aves más conocidas en Venezuela, a través del proyecto Wakalandia.

Creado e impulsada por Meollo Criollo, Crack Estudio y VivoPlay, Wakalandia es un proyecto latino basada en los token no fungibles (NFT, por sus siglas en inglés, significa que son bienes no sustituibles, como una obra de arte, que no puede ser sustituida por otra). Cabe destacar que los NFT son un activo inimitable en el mundo digital, que puede ser comprado y vendido como cualquier otro tipo de propiedad, pero no tienen forma tangible en sí mismos.

Wakalandia, concebido para ser un lugar de encuentro en el metaverso, es el creador del innovador proyecto de 10.000 Wakas, las guacamayas venezolanas que serán convertidas en arte del mundo virtual.

«Wakalandia es Venezuela y, por lo tanto, las Wakas somos todos los venezolanos que con mucho orgullo desplegamos nuestra cultura por todos lados», explica el escritor Nacho Palacios en una nota de prensa.

Cada una cada una de estas 10.000 Wakas será única debido a que se cuenta con más de 200 atributos para crearlas: plumajes, colas, ojos, picos, sombreros, camisas, accesorios, objetos y fondos servirán para crear un ave diferente y, por lo tanto, singular en cada caso.

El mundo virtual de Wakalandia será una propiedad compartida por los sostenedores de Wakas en el metaverso, que será un lugar donde los venezolanos del mundo podrán conectarse y experimentar exposiciones, conciertos, fiestas y eventos especiales que promuevan a los talentos y creadores de contenido venezolanos, principalmente.

Redacción El PitazoGran Caracas

