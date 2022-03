3 motivos por los que me reconcilié con la máscara de pestañas transparente

Hubo un tiempo bastante lejano en el que la máscara de pestañas transparente era uno de mis cosméticos imprescindibles.

Tenía unos 15 años y me la aplicaba todas las mañanas antes de ir al instituto porque peinaba y curvaba ligeramente mis pestañas con ese efecto super natural que imperó en la primera década de los 2000. Era como no llevar nada y eso para una fiel practicante del no make up make up a diario era oro.

Y aunque no recuerdo si fui yo, las tendencias de maquillaje o la confluencia de ambas variables, lo cierto es que desde entonces y hasta la llegada de la pandemia no había vuelto a recurrir a ese término medio entre no llevar absolutamente nada y el tinte negro intenso, que supone la máscara de pestañas transparente.

Han pasado casi dos años desde su regreso a mi neceser y no puedo parar de recomendársela a todas mis amigas por muchos motivos, pero tres principalmente.

Peina mis pestañas

Que la fórmula no tenga color no significa que no peine, separe y curve las pestañas de una forma muy eficiente. Además de conseguir una mirada natural, también es perfecta, por ejemplo, para crear el efecto Clumpy Mascara (pestañas apelotonadas que cíclicamente se convierte en tendencia). E incluso funciona como fijador de cejas. Más completa imposible.

No mancha

Y no me refiero tanto a los ‘accidentes’ que a veces ocurren cuando nos la aplicamos como a ese ligero sombreado que algunas máscaras de pestañas dejan al final de un largo día cuando el pigmento comienza a desprenderse. Un fenómeno que desde que uso la versión transparente no ha vuelto a producirse. Como resultado, mi maquillaje dura perfecto mucho más tiempo.

Reduce el tiempo de desmaquillado

Personalmente, el motivos principal por el que siempre me da pereza maquillarme en general, y aplicarme máscara de pestañas en particular, es por el momento retirarlo cuando llego a casa. Porque aunque me limpio el rostro a conciencia todos los días, estaréis de acuerdo conmigo que no es lo mismo pasar un algodoncito con agua micelar que tener que recurrir al desmaquillante bifásico y batallar hasta eliminar por completo el tinte negro de nuestros ojos. Es o no es argumento suficiente para estar super feliz de que la máscara de pestañas transparente haya vuelto a mi vida, al menos de lunes a viernes.

Glamour

