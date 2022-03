España | Grandes patronales se suman a la huelga de transporte

La huelga de transporte sigue en pie y por el momento de manera indefinida. La Plataforma para la Defensa del Sector del Transporte la convocase: «los transportistas no pueden continuar trabajando a pérdidas», explican.

Se cumple una semana desde que el pasado 14 de marzo comenzara esta huelga de camioneros, y los problemas de desabastecimiento en supermercados empiezan a ser notables. En OKDIARIO, te contamos la última hora de la huelga de transporte y los cortes en carreteras.

Sigue en directo la última hora de la huelga de transporte

22:30 -Bruselas ofrece activar el fondo de crisis del que los agricultores españoles recibirán 64,5 millones

La comisión Europea ha ofrecido este lunes a España y otros afectados del sector alimentario por la guerra en Ucrania la activación del fondo de crisis para los agricultores, dotado con 500 millones a nivel comunitario y del que España recibirá 64,5 millones de euros.

Así lo ha anunciado el ministro francés de Agricultura, Julien Denormandie, en rueda de prensa después de un debate con sus homólogos de la UE y con el comisario de Agricultura, Janusz Wojciechowski, en Bruselas en el que han dado el visto bueno a la activación del artículo 219 de la Organización Común de Mercados Agrarios, un proceso para el que la Comisión aún tendrá que presentar en dos días la propuesta formal.

22:00 – Pequeños transportistas: «No tenemos ninguna prisa, parados gastamos menos que si tra bajáramos»

La Plataforma para la Defensa del Transporte de Mercancías por Carretera Nacional e Internacional mantiene el paro que desde hace ocho días azota a la cadena de suministro española, pese a la rebaja en el precio del combustible prometida hoy por el Gobierno.

«Mientras (el Ministerio de Transportes) no se siente, no negocie, no acuerde y firme con Plataforma, esto no va a cesar: lo ha de tener por seguro», ha dicho el presidente de esa organización, Manuel Hernández en relación a la reunión entre el Gobierno y el Comité Nacional del Transporte por Carretera (CNTC).

«Estamos fuertes, firmes y concienciados. No tenemos ninguna prisa, porque parados gastamos mucho menos que si trabajáramos», ha advertido también el responsable de un colectivo que, pese a las promesas del Gobierno, mantiene su convocatoria.

21:45 – Dos detenidos en Ávila por quemar contenedores

La Policía Nacional ha detenido en Ávila a dos personas en relación con altercados relacionados con el paro en el sector del transporte, como la quema de contenedores en la madrugada del domingo. Cuando los agentes acudieron hasta un lugar donde ardían contenedores, fueron informados por testigos de que en las inmediaciones se encontraban dos varones con perros que estaban atravesando contenedores en la vía pública, según han informado fuentes de la Subdelegación del Gobierno.

21:15 – Las patronales de transportistas creen haber conseguido «parte» de sus demandas

El Comité Nacional del Transporte por Carretera (CNTC) ha asegurado que las medidas pactadas este lunes con el Gobierno, que incluyen una reducción «efectiva» en el precio del carburante equivalente a 500 millones de euros, solucionan una «parte» de sus reivindicaciones.

En declaraciones tras finalizar la reunión con el Ejecutivo, el presidente del Comité Nacional del Transporte por Carretera (CNTC), Carmelo González, ha asegurado que podrían haber pedido «mucho más», pero ha querido poner en valor la actitud del Gobierno por entender «las circunstancias del momento».

20:45 – Transportes cree que ya no hay motivos para mantener la huelga

La ministra de ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, cree que tras el acuerdo alcanzado con las grandes patronales de transporte de mercancías por carretera ya no hay motivos para mantener la huelga que desde hace una semana afecta principalmente a la industria alimentaria.

20:30 – ¿Qué ayudas han aprobado Francia e Italia para los transportistas?

El plan lanzado por el Gobierno francés para paliar a los transportistas la subida de los combustibles, en el que se ha inspirado el Ejecutivo español, está dotado con 400 millones de euros y beneficiará a unos 520.000 vehículos.

Mientras, el Ejecutivo de Italia aprobó también el viernes pasado un decreto que reducirá en 0,25 euros los impuestos especiales en el precio del litro de gasolina y del gasóleo para paliar la escalada de la energía, según confirmó el primer ministro, Mario Draghi.

19:50 – Los camioneros continuarán con el paro

La Plataforma para la Defensa del Sector del Transporte de Mercancías por Carretera ha confirmado a este diario que continuará con el paro de la actividad, ya que el acuerdo alcanzado entre la patronal y el Gobierno -con 500 millones de euros en ayudas- no les representa. Unas subvenciones que califican de «miseria» y advierten de que «sólo tendrán acceso a ellas los grandes camioneros».

19:30 – Lactalis asegura que el paro del transporte colapsa ganaderías y fabricantes

Una de las principales industrias lácteas del país, Lactalis, ha asegurado que la huelga indefinida en el transporte «está provocando el colapso de ganaderías y fabricantes y poniendo en peligro el abastecimiento de productos» para los consumidores. La situación sigue siendo «límite» en Galicia y Andalucía aunque «cambia de forma constante».

19:05 -Detenidos tres miembros de un piquete en León

La Guardia Civil ha detenido en la comarca leonesa del Bierzo a tres personas como presuntos autores de los delitos de desórdenes públicos y daños producidos con ocasión del paro en el sector del transporte. Según la Subdelegación del Gobierno, los ahora detenidos supuestamente pincharon siete ruedas de un vehículo articulado estacionado en el polígono industrial El Bayo, en la localidad de Cubillos del Sil, causando unos daños estimados de 3.500 euros.

18:47 – El Gobierno ofrece a los transportistas 500 millones en bonificaciones

En la reunión de este lunes entre la vicepresidenta y ministra de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, y las ministras de Hacienda y Transportes, María Jesús Montero y Raquel Sánchez con el Comité Nacional del Transporte por Carretera (CNTC), el Ejecutivo socialista ha ofrecido 500 millones de euros en bonificaciones para los transportistas, aunque ha descartado rebajar los impuestos a los carburantes.

18:30 – La planta de Bridgestone en Cantabria continúa parada

La planta de Bridgestone, en Puente de San Miguel, continúa parada este lunes, después de que cesara su actividad el pasado viernes ante la falta de materias primas por la huelga en el transporte, y a partir de este martes solo acudirán a trabajar los empleados «imprescindibles» de mantenimiento y almacén.

18:12 – Los transportistas de La Rioja convocan un paro hasta el 25 de marzo

La asamblea general extraordinaria de la Asociación de Transportistas Discrecionales (Atradis) Rioja, integrada en la Federación de Empresas de La Rioja (FER), ha decidido este lunes, por una amplia mayoría, convocar un paro patronal desde hoy hasta el próximo viernes, 25 de marzo. El próximo viernes se celebrará una nueva asamblea general extraordinaria para evaluar la situación y tomar las medidas que estimen los socios, que ascienden a unos 400.

17:45 – El sector ganadero pide servicios mínimos desde hoy: «Mañana será tarde»

El sector ganadero español y su industria alimentaria asociada han pedido al Gobierno de manera «urgente» que establezca «obligatoriamente» el cumplimiento de «servicios mínimos» en sectores esenciales como este, porque, de lo contrario, «mañana será tarde para buena parte de los animales de las granjas». Este sector ha alertado de que hay convoyes de camiones que «no están pudiendo desarrollar su actividad por la violencia y por las amenazas de los piquetes» que participan en la huelga indefinida del transporte.

17:20 – Sánchez insta a Bruselas a dar una «respuesta equilibrada» para el precio del gas

«Esperamos poder encontrar una respuesta equilibrada que nos permita a todos los países poder responder en función de cuál sea la gravedad de la situación en uno o en otro aspecto a este reto», apuntó Pedro Sánchez junto al presidente francés, Emmanuel Macron, en una comparecencia conjunta en el Palacio del Elíseo.

16:58 – Calviño confía en acordar esta tarde medidas concretas con los transportistas

La vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño, confía en que este mismo lunes el Gobierno pueda acordar con el CNTC medidas concretas para hacer frente a la escalada de precios de los carburantes. Este lunes, la vicepresidenta primera, junto con Raquel Sánchez y María Jesús Montero, han mantenido una reunión -que aún sigue en curso- en la que se han planteado medidas «concretas» para hacer frente a la situación actual que sufre el sector.

16:45 – CAF paralizará el grueso de su actividad por la huelga del transporte

La compañía vasca CAF paralizará el próximo miércoles el grueso de su actividad ante la falta de suministros motivada por la huelga del transporte. Fuentes de la compañía han explicado que la medida afecta a la parte de fabricación y acabado de los vehículos, en concreto, a las plantas que la empresa tiene en las localidades guipuzcoanas de Beasain e Irun. La parada afecta a una «parte muy importante de la plantilla», que deberá recuperar las horas, señalan desde la empresa.

16:30 – Los transportistas califican de «fracaso» la reunión con el Gobierno

Los transportistas califican de «fracaso» la reunión iniciada esta mañana entre el Gobierno y la CNTC y que continuará por la tarde, para abordar la puesta en marcha de medidas extraordinarias y solventar la actual situación del sector ante la brutal subida del precio de los carburantes. Y todo apunta a que más asociaciones y patronales se unan al paro indefinido que secundan desde hace una semana los camioneros autónomos y pymes, han informado a Efe este lunes fuentes del sector.

16:15 – Los grandes mercados de abastos andaluces rozan normalidad

En Mercasevilla la entrada total de mercancía ha sido de 1.633 toneladas, una cifra con la que el mercado sevillano recupera gran parte de su actividad, que hace sólo una semana fue de sólo 78 toneladas. Por su parte, Mercamálaga presenta este lunes una situación de cierta normalidad pues no ha registrado una considerable disminución en la entrada de vehículos respecto a un lunes previo al paro de transportistas. La actividad de Mercagranada en frutas y pescados es de martes a sábado, por lo que hoy no se han visto afectados, aunque una marcha de tractores han pasado por las instalaciones.

15:06 – El paro de la flota pesquera de Barcelona amenaza suministro de pescado azul

El paro de la flota pesquera en protesta por el precio del carburante está teniendo este lunes un amplio seguimiento en la Cofradía de Pescadores de Barcelona y amenaza el suministro de pescado azul fresco en los mercados de proximidad. El secretario de esta cofradía, Javier Carrasco, ha explicado que de los 14 barcos de cerco registrados en la cofradía solo han salido a faenar «dos o tres», por lo que el suministro de pescado azul, como sardinas o boquerones, «va a desaparecer».

14:30 – Los hosteleros al limite: «Necesitamos que esto termine y que sea hoy mejor que mañana»

«Productos básicos como fruta, pescado o carne escasean en los mercados. Una carencia que se nota de manera directa en las cocinas de nuestros bares y restaurantes. A la huelga de transportes se le suma el paro de las cofradías de pescadores y las manifestaciones de agricultores y ganaderos lo que provoca, a estas alturas, que no se trate de una subida de precio, sino, además, de una carencia total de estos productos. Para la hostelería no sólo hablamos de millones de euros en pérdidas sino también de miles de puestos de trabajo que se pueden perder si esta situación sigue como hasta ahora» afirma la Asociación de Hosteleros de Sevilla.

14:15 – El paro del trasporte provoca desabastecimiento en algunas gasolineras españolas

Algunas de las más de 1.300 gasolineras automáticas que hay en España están sufriendo problemas de suministro causado por la paralización del transporte por carretera que sufre España desde esta semana. La situación no es igual en todo el territorio español. Por ahora las Comunidades que más preocupan son Andalucía y la zona de Levante (Valencia y Murcia). Aunque de seguir así la situación, toda España se vería envuelta en una crisis sin precedentes.

13:55 – Cientos de camioneros discurren en marcha lenta por Madrid

Centenares de transportistas han iniciado en el municipio madrileño de San Fernando de Henares una marcha lenta por diferentes vías de la región, cuando se cumple el octavo día de huelga en el sector del transporte, y en la que la plataforma convocante de los paros espera la participación de unos 1.500 vehículos.

13:40 – Planas espera una respuesta «extraordinaria» de la Comisión Europea

Luis Planas espera una respuesta «extraordinaria» de la Comisión Europea (CE) ante la subida de los precios del gasóleo, que está provocando que la flota española no salga a faenar. El ministro de Agricultura se pronunció en ese sentido al llegar a una reunión de ministros de la Unión Europea que se celebra este lunes en Bruselas y en la que España, respaldada por doce países, pedirá a la CE medidas comunitarias ante las consecuencias del alza de los importes del combustible para el sector pesquero.

13:30 – Ribera descarta topar la luz a 180 euros/MWh

Ribera ha aparcado poner un límite al precio de la luz en el mercado mayorista de 180 euros/megavatio hora (MWh) y trabaja en otras opciones que permitan concitar mayor unanimidad en el ámbito de la UE. No obstante, no han detallado en qué consisten esas otras opciones, en las que dicen que el Ministerio está trabajando intensamente desde hace días.

13:15 – La industria láctea pierde 3 millones de litros por el paro de los camioneros

La industria láctea española ha perdido ya tres millones de litros de materia prima debido a la huelga indefinida en el transporte, que ya cumple una semana, y ha empezado a redistribuir leche entre fábricas para conseguir salvar la recogida en las zonas donde la protesta es más intensa. Fuentes de la federación de industrias lácteas han informado de que las fábricas están redistribuyendo leche de las zonas más afectadas a la que menos están sufriendo la acción de protesta para conseguir salvar esa recogida.

12:55 – Los españoles llenan la despensa: sube un 23% el consumo doméstico por miedo al desabastecimiento

La huelga de transportistas, que ya cumple una semana, y la solidaridad con Ucrania han disparado las compras en gran consumo un 23 %, con crecimientos del 289 % en el caso de los aceites, según los datos de la consultora NielsenIQ. En concreto, las ventas de los supermercados e hipermercados en la semana que va desde el lunes 7 al domingo 13 de marzo, se elevaron este 23 %, una cifra muy superior al 6 % de crecimiento de media de las semanas anteriores.

12:40 – Los flota pesquera asturiana, amarrada a la espera de la reunión con Planas

La práctica totalidad de la flota pesquera asturiana permanece amarrada a puerto a la espera de la solución que pueda dar el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación a los altos precios de los combustibles. En Asturias, salvo cuatro arrastreros, todas las embarcaciones permanecen amarradas a puerto y así estarán a la espera de los frutos que dé la entrevista prevista para el próximo miércoles con el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas.

12:20 – Bloqueos de camioneros y taxistas en Francia por la escalada de carburantes

Camioneros, taxistas y pescadores protagonizaron este lunes algunos bloqueos en centros de distribución de mercancías y carburantes en Francia en protesta por la escalada de precios de los derivados del petróleo. Unas protestas que hasta ahora no han causado desabastecimiento y que se llevan a cabo pese a la desconvocatoria de la huelga que había previsto organizar hoy una de las asociaciones de transportistas, después de que el Gobierno accediera el viernes a adoptar un plan de ayuda para el sector de 400 millones de euros.

12:00 – El paro de los transportistas recorta un 20% la entrada de productos en Mercabarna

El paro de los camioneros está limitando la llegada de productos a Mercabarna. El centro logístico de alimentación está detectando especiales dificultades en aquellos productos que vienen del sur y de Galicia. Así, ha comunicado un descenso del 20% en la entrada de fruta y una caída del 38% en la recepción de pescado desde el lunes.

11:45 – La Guardia Civil escolta un convoy formado por 23 camiones en Cáceres

Varias dotaciones de la Guardia Civil han escoltado este lunes un convoy formado por 23 camiones cuando circulaba por la A-66 a la altura de la localidad cacereña de Oliva de Plasencia, en sentido Gijón. El objetivo es que la mercancía que transportan estos camiones pueda llegar a su destino y evitar así la intervención de piquetes, en el marco de la huelga de transportistas que se mantiene desde hace una semana.

11:25 – Garamendi dice que hay medidas que el Gobierno debía haber tomado ya

El presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, ha afirmado que hay medidas que el Gobierno central tenía que haber adoptado ya para abordar la actual coyuntura porque no se puede permitir «que el país esté parado». Asimismo, ha asegurado entender los problemas del sector del transporte, pero ha condenado todo acto de violencia y ha llamado al orden y a ser responsables porque se está provocando «una parada generalizada» de otros muchos sectores «causando un daño irreparable».

11:05 -La Policía Nacional y la Guardia Civil escoltan a 1.893 convoyes en la primera semana de paro

Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado han escoltado a 1.893 convoyes de camiones con bienes de primera necesidad, según han informado fuentes de Interior. El Gobierno reforzó desde el miércoles todos los dispositivos ante los problemas en la cadena de suministros de bienes y alimentos en un contexto de subida del precio de los carburantes que ha llevado a convocar un paro por un sector minoritario de transportistas.

10:40 – Volkswagen Navarra parará este lunes debido al paro de transporte

La fábrica de Volkswagen Navarra parará este lunes, 21 de marzo, ya que debido al paro de transporte, que «se va recrudeciendo», no ha sido posible mantener el suministro de piezas. Durante este fin de semana y hoy lunes se trabajará por proveer las piezas necesarias para mantener el resto de la semana con la fábrica produciendo, «lo cual aún no está garantizado». La dirección ha informado además de que habrá algunos talleres que este lunes trabajarán en algunos turnos, para lo que se comunicará al personal afectado.

10:25 – Los camioneros convocan una marcha lenta en todas las ciudades de España

La Plataforma para la Defensa del Sector de Transporte de Mercancías por Carretera Nacional e Internacional ha convocado en su octava jornada de paro una marcha lenta de tractores, camiones rígidos, furgonetas y coches en la mayoría de ciudades españolas con motivo del alza en los precios de los carburantes y la pasividad del Gobierno de Pedro Sánchez a la hora de tomar medidas.

10:10 – Mercamadrid registra una caída del 37% en la entrada de su mercancía habitual

Pese a que el Gobierno niega la falta de abastecimiento, en la principal plataforma de distribución de la capital, Mercamadrid, entra un 37% menos de productos; lácteos, pescados, frutas y verduras, en especial, y pone en riesgo la llegada de muchos de estos productos a los establecimientos minoristas.

9:45 – Más de 40 detenidos y 377 investigados desde el inicio del paro de los camioneros

La Policía Nacional y la Guardia Civil han detenido a 44 personas e investigado a otras 377 en los incidentes registrados desde el inicio de la huelga de transporte el pasado día 14 hasta las 8.00 de este lunes. Además, han escoltado a 1.893 convoyes de camiones con bienes de primera necesidad, según ha informado el Ministerio del Interior.

9:30 – Calviño, Montero y Raquel Sánchez se reúnen con el Comité Nacional de Transporte por Carretera

La vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Asuntos Ecónomicos, Nadia Calviño, y las ministras de Transportes y de Hacienda, Raquel Sánchez y María Jesús Montero, se reúnen este lunes con el Comité Nacional de Transporte por Carretera (CNTC) para seguir abordando soluciones a los altos precios de los carburantes. Raquel Sánchez ya se reunió la semana pasada con el CNTC, pero a este diálogo se suman ahora la vicepresidenta primera y la titular de Hacienda.

9:00 – Unións Agrarias se manifiestan «contra el bloqueo de las granjas»

Unións Agrarias (UUAA) se concentrará este lunes ante la Delegación del Gobierno en Galicia «contra el bloqueo de las granjas» a causa del paro de los transportistas. El presidente de UUAA, Roberto García, ha exigido al Ejecutivo Central que aporte soluciones al conflicto del transporte porque «ningún animal se puede quedar sin alimentos» y los ciudadanos «no pueden sufrir la escasez de bienes» por la «no aplicación» de unos servicios mínimos de urgencia.