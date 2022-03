España | «Va a ser una aventura que no olvidarás»

Avatar, la película más taquillera de la historia del cine, tiene pensado estrenar su tardía secuela a finales de este año. Poco a poco, hemos podido ir conociendo algunos datos de su trama, incluyendo lo complicado que según James Cameron ha sido la escritura del guion. Ese desempeño parece haber logrado su cometido, pues Zoe Saldana (Neytiri en la historia) ha mencionado haberse emocionado tras poder ver un montaje de 20 minutos de Avatar 2.

Recordemos que Saldana no es la primera intérprete de la película que confirma haber llorado, después de ver cómo sería el regreso a Pandora. Stephen Lang (Coronel Quaritch) señaló el verano pasado que se le cayeron las lágrimas al leer el guion de la quinta entrega. Si, has leído bien, Cameron prepara hasta 5 películas de la franquicia ahora propiedad de Disney. Todavía quedan 9 meses para el estreno en salas, sin embargo, Zaldana ha sido de las pocas privilegiadas que ha podido ver 20 minutos de metraje del título: “Finalmente pudo descifrar el desafío (la captura de movimiento bajo el agua), ya sabes, todo eso de que no puedes imitar en el agua a través de la captura de rendimiento, ese fue sólo un desafio que él mismo había asumido y tomó años, y lo hizo”, le contaba la actriz al periodista Kevin McCarthy.

Además del propio desafío técnico, parece que Avatar 2 cumplirá con todas las expectativas emocionales de los espectadores que disfrutaron de la cinta original hace 13 años. “Es poderosa y es convincente. Puedo ahogarme hablando de ello porque pude ver sólo 20 minutos de la segunda entrega justo antes de que terminase el año pasado, y me quedé sin palabras. Me conmovió hasta las lágrimas”, relataba una emocionada Saldana, la cual se encontraba promocionando El proyecto Adam, el último éxito de Netflix.

Como si el hype no estuviese ya por las nubes, la actriz de origen puertorriqueño sentenció su experiencia augurando un fenómeno sin precedentes: “Creo que realmente tienes que prepararte para ello, pero será una aventura que no olvidarás”.

Zoe Saldana es un caso especial en la recaudación ya que es la única actriz que aparece en las dos primeras películas más taquilleras de la historia del cine: la propia Avatar y Vengadores: Endgame. El único que puede hacerle frente a estos datos es Tom Holland, que aunque no aparezca en la historia de Cameron, sí que lo hace en Endgame, Infinity war y el reciente éxito Spider-Man: No way home, tres producciones dentro del top 6 mundial de la cartelera.