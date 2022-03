Este reto INFALIBLE de 21 días hará que bebas 2 litros de agua al día

Puede que te dé pereza con solo pensarlo. Puede que seas una de esas súper mujeres que lo ha conseguido. Sea como sea, beberse dos litros de agua al día no es tan fácil como lo pintan, pero existe no un truco, pero sí una manera muy efectiva, de conseguirlo con tan solo 21 días, ¿aceptas el reto?

Como rezaba el famoso programa de televisión, el cuerpo humano necesitan tres semanas exactas para acostumbrase a un nuevo hábito. 21 días en los que darlo todo para saber que una vez superados, el objetivo está conseguido. Porque hidratarse bien implica mejorar notablemente la salud, Fitvia, la alternativa 100% natural a los zumos azucarados y refrescos artificiales, tiene una colección insuperable de tés que nos ayudarán a tomar la cantidad de agua recomendada sin darnos cuenta. ¿Cómo? Siguiendo una facilísima rutina.

ara sentirnos bien por dentro y por fuera es esencial una buena alimentación, dormir 8 horas al día y tomar mucha agua. En concreto de 2 a 3 litros, unos 7 vasos aproximadamente. Sin embargo y aunque la teoría la tenemos clara, no siempre es sencillo en la práctica. Se nos olvida. No tenemos la sensación de sed. No nos acordamos de beber o nos aburrimos de tomar este líquido insaboro e inoloro aun sabiendo que las alternativas azucaradas no son recomendables.

Para alcanzar el objetivo de hidratación óptimo, Fitvia propone su Complete Routine Set, o lo que es lo mismo, un té específico para cada momento. Diferentes sabores, ingredientes y sensaciones para todo un día. Así beber agua es mucho más fácil e igual de sano.

Para comenzar el día con ganas y energía Fitvia recomienda el Berry Mate Power Tea, rico en cafeína natural gracias a la presencia de té verde, hojas de mate, raíz de maca y ginseng. Por la tarde, y después de descansar un poco tras la comida, es momento de calentar de nuevo agua para disfrutar de una taza, o dos, de Jasmin Apricot Tea.

Y por último, y tras un día de trabajo y no parar, toca relajarse con y reforzar el sistema inmunitario con el Honey Immune Tea, enriquecido con vitamina C y zinc.

La manera de proceder es sencillísima, solo hay que calentar agua y esperar unos minutos a que infusione el té. Superados los 21 días con Fitvia no solo te sentirás mejor por fuera y por dentro, sino que habrás adquirido un nuevo y saludable hábito.

Glamour

Receta saludable de wrap de pollo