FAN hace propaganda del despliegue operativo en Apure

El Comando Estratégico Operacional de la Fuerza Armada Nacional (Ceofan) hace profusión de mensajes sobre su despliegue en el Alto Apure, donde se ha informado están desplegados más de 10 mil hombres. Sin embargo, el coronel retirado y sociólogo militar José Machillanda es escéptico sobre el tamaño del despliegue; mientras que la investigadora Francine Jácome enfatizan que el país debe conocer el presupuesto asignado para esas operaciones y el origen de los recursos empleados

Desde la agudización del conflicto en el Alto Apure, en enero de este año, la Fuerza Armada Nacional (FAN) ha usado las redes sociales para promocionar su plan de acción en el marco de la operación Escudo Bolivariano 2022 «Vuelvan Caracas».

Aparte del reporte que hizo en febrero el ministro de la Defensa, general en jefe (Ej) Vladimir Padrino López, el grueso de la información sobre el desempeño es dado a conocer por el jefe del Comando Estratégico Operacional de la Fuerza Armada (Ceofan), general en Jefe (Ej) Domingo Hernández Lárez, quien difunde tuits o cápsulas con datos sobre los enfrentamientos y el combate de los grupos Terroristas Narcotraficantes Armados Colombianos (Tancol), denominación empleada por el gobierno de Nicolás Maduro para referirse a los grupos irregulares.

Esta narrativa ha sido cuestionada por FundaRedes, Organización No Gubernamental (ONG) que señala que la FAN debe asumir en su discurso que a quien enfrenta es a la guerrilla colombiana.

Lea también: Colombia neutralizó a cabecilla y a otros 14 miembros de las FARC en Arauca

El jefe del Ceofan, dentro de su copiosa difusión de datos sobre las operaciones, informó, el 15 de febrero, que más de 10 mil hombres estaban desplegados en el eje transfronterizo de Apure, «con sus medios orgánicos, artillería y aviación disponibles en el saneamiento territorial contra invasores Tancol».

Más de 10 mil hombres se encuentran desplegados en el eje transfronterizo de Apure con sus medios orgánicos, artillería y aviación disponibles en el saneamiento territorial contra invasores TANCOL en operaciones Escudo Bolivariano 2022 “Vuelvan Caras» #ApureEsNuestro! pic.twitter.com/YEnSuAuXqg — GJ. Domingo Hernández Lárez (@dhernandezlarez) February 15, 2022

Sobre esta cifra difundida en Twitter, Andrei Serbin Pont, director de la Coordinadora Regional de Investigaciones Económicas y Sociales (Cries), dijo que «el actual despliegue de la FAN en Apure es uno de los más grandes en tres décadas y supera el de la crisis diplomática de Colombia con Ecuador y Venezuela en 2008».

Saliendo brevemente del tema Ucrania. El actual despliegue de la FANB en Apure es uno de los más grandes en más de tres décadas y supera el de la crisis diplomática de Colombia con Ecuador y Venezuela de 2008. https://t.co/h7CT7biVNC — Andrei Serbin Pont (@SerbinPont) March 7, 2022

José Machillanda, coronel retirado y sociólogo militar, es escéptico sobre el tamaño del despliegue señalado por el jefe del Ceofan. Afirmó que después de lo sucedido en los últimos 20 años, en Venezuela cualquier información referida al cuerpo armado —»aquí no hay estamento militar»— genera duda, porque la guerra y, en consecuencia, la administración de ese cuerpo militar, se ancla en dos elementos fundamentales: la disciplina y adiestramiento.

«Cualquier operación dentro de la lógica establecida por el acto de la guerra por parte de un Estado, tiene el adiestramiento o formación de la unidad —que demanda tiempo— y el levantamiento de recursos. Después, un aspecto sumamente complicado que es la logística. Si fuese cierta esa información que se señala —que no tiene una comunicación suficientemente responsable ante la opinión pública— tendríamos que estar disponiendo de 30 mil comidas diarias», destaca el experto en asuntos castrenses.

Lea también: FAN arrecia combate de las FARC en Alto Apure en medio de propaganda, pero con opacidad

El también investigador de la Universidad Simón Bolívar llama la atención sobre la precariedad de la FAN y recuerda que, según el testimonio de los propios soldados, hay dificultades para la alimentación y para aspectos importantes como los uniformes.

Asimismo, Machillanda agrega que el uso y empleo del elemento militar tiene medidas y espacios. «Eso no se puede hacer así como que yo pongo aquí un pelotón y allá una compañía, un batallón. No se puede hacer así porque el uso de las bocas de fuegos y de los instrumentos, armas o refuerzos al elemento que opera, tiene unas medidas, unos cálculos. En consecuencia, hay dos elementos logísticos y de organización medulares».

El sociólogo militar indica que, cuando pudiera ocurrir o se hiciera una movilización de la magnitud indicada por el Ceofan, tiene que haber una autoridad que, frente a la sociedad venezolana, a la que se debe el componente militar, explique cuál es la situación de guerra que existe en ese espacio geográfico.

«Ninguno de esos elementos ha ocurrido. Por lo tanto, puede concluirse que información de ese tipo genera dudas. No se ha indicado cuál es el comandante y cuál es el sector exactamente en el que está puesto ese dispositivo», argumenta Machillanda.

Además, puntualiza que debe haber una orden de operaciones firmada por un comandante, que debe tener condiciones de grado y especialización para poder comandar a 10 mil personas. Eso significa, por lo menos en la organización clásica, cuatro brigadas, a 2.500 hombres cada brigada.

En otro sentido, explica que cuando se habla de un despliegue transfronterizo como el anunciado por el general Domingo Hernández Lárez, «se puede pensar que los individuos están desde el extremo este máximo del estado Apure hasta el extremo oeste; pero lo que se informa para la ciudadanía es incompleto. Si todo esto fuera verdad, debería haber un escándalo en los países en el costado nororiental de Apure, y una investigación sobre ese movimiento«.

Lea también: Ceofan continúa tareas de desactivación de explosivos en el Alto Apure

El costo

Otro aspecto en el que pone la lupa el coronel retirado José Machillanda es el referido al presupuesto ejecutado para la operación de la FAN en el Alto Apure.

«¿De dónde surgen los recursos y cuántos son los recursos utilizados para esa operación en Apure? ¿Son tres meses, seis meses?. Informar sobre esto es una responsabilidad del comandante, de los comandantes de los componentes de la FAN. Deben decir cuál es el prepuesto que aportó el Estado venezolano para el funcionamiento del Ejército, la Armada, la Aviación y la Guardia Nacional (GN). Todo esto debe ser transparente, no puede ser encubierto», enfatiza Machillanda.

Opina que esa transparencia es importante tanto para lo interno de la FAN como para la sociedad venezolana. Subraya que la institución militar no tiene colores y debe responder a los principios de obediencia, disciplina y subordinación, además debe tener una noción clara de la ética.

Por su parte, la directora ejecutiva del Instituto Venezolano de Estudios Sociales y Políticos (Invesp), Francine Jácome, expresa que debe precisarse si el dinero invertido en Apure forma parte del presupuesto regular del Ministerio de la Defensa o si los recursos tienen otro origen. Recuerda que la opacidad ha sido un rasgo característico de la FAN.

«Se están utilizando unos recursos cuantiosos que no sabemos cuánto es, y no se está atendiendo a los graves problemas de la población de Apure que se está desplazando».

Discurso militar

Francine Jácome señala que en los tuits y en las publicaciones del Ceofan, y el resto de las cuentas de unidades de la Fuerza Armada, se evidencia que también se ha desplegado una campaña de propaganda en torno a las operaciones en Apure Pondera que el Gobierno busca dejar clara la fortaleza de la institucionalidad militar.

Lea también: En Apure, FAN realiza censo y labores de reconocimiento para rastrear a los Tancol

«En primer lugar, no hay forma de verificar la información que difunde la FAN sobre sus operaciones. No hay información confiable. No se dan informes oficiales. En segundo lugar, llaman la atención los mensajes que se ponen, en los que se insiste en que ‘Apure es nuestro’. Esto está, indirectamente, diciendo que hay cuestionamientos, y los hay, sobre el control territorial que tiene el gobierno venezolano en Apure. Y, en tercer lugar, llama la atención que se expone una visión totalmente militarista de la situación», argumenta Francine Jácome.

Jácome indica que, en este caso, es importante tomar en cuenta el reciente informe de la alta comisionada de Derechos Humanos para las Naciones Unidas, Michelle Bachelet, en el que refiere su preocupación sobre el desplazamiento de la población, básicamente campesina e indígena.

«No creo que ese desplazamiento y la problemática que sufre la población, se solucione con tanques», asevera Jácome.

Unidades de caballería y blindados realizan operaciones de reconocimiento y escudriñamiento de ruta, zona y área en el eje apureño en el marco de la Operación Escudo Bolivariano 2022 «Vuelvan Caras». pic.twitter.com/2Fg0QFwlO1 — GJ. Domingo Hernández Lárez (@dhernandezlarez) March 4, 2022

En sus mensajes, el jefe del Ceofan se remite a las órdenes emanadas por Nicolás Maduro, comandante en jefe de la Fuerza Armada. El 17 de marzo, el militar informó por Twitter la captura de cuatro miembros de los Tancol con material explosivo y armamento en las riberas del río Capanaparo, en Apure. El militar dijo, el 13 de marzo, que «los narcoterroristas explosivistas colombianos son representantes de las almas corrompidas con sus drogas y la maldad radical contra nuestro pueblo! Pagarán su atrevimiento de no respetar los espacios y la soberanía de un pueblo».

Antes de eso, el general Hernández Lárez señaló: «Nuestra aguerrida FAN continúa desplegada en labores de reconocimiento y escudriñamiento para destruir todo tipo de escondrijos de invasores narcoterrotistas armados que pretender deambular a sus ancha en nuestro territorio. ¡Apure no está en venta, serán neutralizados!».



–

331