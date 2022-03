Horóscopo del 21 de marzo 2022 de Mhoni Vidente

El Horóscopo de este lunes 21 de marzo de 2022. Conoce todo lo que te deparan los astros en salud, dinero y amor de la mano de Mhoni Vidente.

Este lunes 21 de Marzo del 2022, los portales energéticos derivados del cambio de estación nos llenarán de energía positiva que podemos utilizar para alcanzar nuestras metas luego de conocer que nos depara el destino con los horóscopos.

ARIES

Este lunes comienza tu mejor época del año, estas de cumpleaños y las mejores energías te rodean en estos días de bonanza para tu vida. Da comienzo a la renovación de la energía positiva el día 21 de marzo, que va ser tu mejor día de la semana. Tendrás mucha suerte en todo lo que te propongas y realizar tus sueños en cuestiones de negocios y proyectos. Tendrás unos días de muchos festejos y regalos que no esperabas.

TAURO

Con la llegada de la primavera este lunes, te recomiendo que este día te des baños de Sol, es decir que salgas a caminar y te den los rayos del sol en la mañana con ropa blanca y rezar una oración y pedir que venga a ti la abundancia y lo que no nos sirve en la vida se vaya. Te llega un dinero extra por una deuda y pago de comisiones. Recuerda seguir con la dieta pues pronto harás un viaje a la playa y tienes que lucir de lo mejor.

GÉMINIS

Este lunes tendrás una nueva oportunidad para progresar y alcanzar las metas de tu vida, recuerda aprovechar siempre todo tu tiempo para hacer cosas productivas. Tendrás un golpe de suerte hoy 21 de marzo. En ese día vendrá a ti un dinero que no esperabas. Por eso te recomiendo que ese día prendas una vela blanca y darte un baño con agua bendita y 7 pétalos rojos para que la energía solar renueve por completo todo tu alrededor.

CÁNCER

Este lunes será un día lleno de sorpresas, algo muy importante para Cáncer es comprometerse en todo lo que realizan y no dejarlo a la mitad. Tendrás un golpe de suerte hoy 21 de marzo. Ese día vendrá a ti una corriente de energía positiva que te va ayudar a estar mejor. Por eso te recomiendo ese día ponerse ropa blanca y usar zapatos nuevos para que se mantenga más tiempo la suerte. Recuerda no prestar dinero porque tu signo no sabe cobrar.

LEO

Lunes de reinventarse y ver qué los malos momentos ya quedaron atrás. Trata de cambiar el colchón de tu recámara para descansar mejor en las noches. Ya que preparas tus vacaciones, recuerda que eres el alma de las fiestas. Recuerda que el elemento de tu signo es el fuego. Por eso hoy 21 de marzo se renueva por completo tu energía positiva. Por eso te recomiendo en este día cortarte el cabello y darte unos baños de flores blancas para así mantengas toda la buena suerte.

VIRGO

Es un lunes muy importante, este día ponerte agua bendita en la nuca y vestirte de colores claros para mantener bien tu buena vibra. Será una semana de mucho trabajo junto con los dueños de la empresa para actualizar todo el sistema de manejo de computos. Sabrás de un embarazo familiar que te dará mucha felicidad. Te busca un amor del pasado para ya cerrar el círculo y pagarte una deuda de dinero.

LIBRA

Hoy lunes 21 de marzo trata de no meterte en problemas. Los que tienen ya pareja seguirán en paz y con planes de ya vivir juntos. Trata de seguir estudiando publicidad y algo relacionado a las comunicaciones que es lo tuyo y eso te va ayudar a tener un negocio propio. Te haces una operación estética o dental y todo sale de lo mejor. Ayudas a un amigo en un problema de divorcio, arreglas papeles de migración o residencia.

ESCORPIÓN

Tu horóscopo dice que este lunes necesitas rendir más en el día. Te haces una operación de cirugía médica y todo saldrá de lo mejor. Tendrás unos exámenes en esta semana para pasar tus materias así que a estudiar y prepararte más. Mandas a arreglar tu carro para salir de viaje. Prende una vela roja y trata de cortarte el cabello, esto será un ritual para que atraigas la buena fortuna y la abundancia a tu vida.

SAGITARIO

Será un lunes especial pues comienza una semana de muchos proyectos atrasados de tu trabajo así trata de no desesperarte para que no tengas problemas con los jefes de tu empresa. Esta semana estarás festejando a un amigo o familiar. Recuerda que tú eres muy bueno para organizar fiestas y más si son de tus seres queridos. Trata de ya ponerte a dieta y dejar un poco las frituras y dulces que esto te hace estar un poco fuera de forma.

CAPIRCORNIO

Te has dado cuenta que todo se lleva su tiempo en la vida y que las mejores cosas demoran un poco más en llegar, por ello necesitas sacar lo mejor de ti, la buena actitud para salir de los problemas de trabajo y estudios. Recuerda que tu signo es muy rencoroso y eso hace que tenga dificultades en su vida personal. Por eso aprende a soltar lo que no fue y agradece lo que es y trabaja por lo que puede ser, no dejes que los problemas te abrumen y nublen tu visión.

ACUARIO

Tendrás la oportunidad de conocer personas muy importantes que te ofrecen un mejor trabajo y la propuesta de un negocio. Ten cuidado con la espalda y cuello, trata de no lastimarte al hacer ejercicio. Compras un regalo para una amiga que cumple años. Compras ropa y cambias de look. Tus números de la suerte son 29 y el 13. Tu color de la abundancia el rojo, trata de darte baños de agua bendita y sal en grano el día 21 de marzo para que tengas abundancia y prender tu veladora blanca.

PISCIS

Hoy lunes 21 de marzo, será un día que va ser de suerte para tu signo y elevación espiritual, ya que tu signo es muy místico y este equinoccio de primavera será la transformación. Te recomiendo tomar mucha agua y darte baños de flores para que esa energía dure más tiempo. Te busca un amor del pasado del signo de Sagitario o Géminis que va a querer regresar contigo. Preparas un viaje para el mes de abril en Semana Santa, por lo que debes seguir cuidando tu dieta.

