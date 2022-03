Mark Zuckerberg confirma llegada de los NFT a Instagram

Mark Zuckerberg, presidente y director ejecutivo de Meta, ha confirmado durante una entrevista en la Conferencia SXSW que en un futuro próximo los tokens no fungibles (NFTs) estarán en Instagram.

Te guste o no, los NFTs cada vez tienen más fuerza y popularidad. Actores, empresarios o deportistas se han sumado a esta comunidad y son dueños de varias de este tipo de obras, pero ya no son solo ellos, sino que cada vez más personas quieren hacerse con su propio NFT.

Uno de los aspectos más criticados de los NFTs es que muchos no ven su verdadera utilidad y al formar parte de un mercado no regulado, los precios de cada token pueden variar de un día para otro y alcanzar cifras millonarias. Al no haber ningún centro que arbitre los precios, son las personas y su interés por determinados NFTs los que establecen el valor.

Ha sido durante una intervención de Mark Zuckerberg en la Conferencia South by South West (SXSW), celebrada en Texas, Estados Unidos, donde el presidente de Meta ha confirmado que Instagram habilitará la llegada de NFTs a su plataforma según recoge Engadget.

Reporte Confidencial