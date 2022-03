▷ Rusia descarta reunión con Ucrania #21Mar

El secretario de prensa del gobierno de Rusia, Dimitri Peskov, afirmó que no hay suficientes avances en las conversaciones con Ucrania, a pesar de la insistencia del mandatario ucraniano, Volodimir Zelenski, los últimos días por reunirse con el Kremlin.

«Para hablar de una reunión entre los presidentes, primero hay que hacer los deberes y lograr un acuerdo sobre los resultados de las negociaciones», señaló el vocero del Kremlin, Dimitri Peskov. «Hasta ahora no se lograron progresos significativos«, resaltó, de acuerdo al portal Ámbito.

Lee también: Zelenski a Rusia: «Es el momento de reunirnos»

Para Peskov, «el grado de progreso en las negociaciones probablemente no es el que nos gustaría y el que las dinámicas de los desarrollos de los acontecimientos requiere para el lado ucraniano», y señaló que si los presidentes de Rusia y Ucrania no tienen puntos en común a abordar “no hay un acuerdo que pueda lograrse”.

Asimismo, Peskov resaltó que Rusia está agradecido por los países que se han ofrecido a mediar, al mismo tiempo que añadió que consideraría negativa que algún país de la OTAN envíe una misión de paz a Ucrania.

«El que pueda, debe usar su influencia sobre Kiev para que sea más constructivo en las negociaciones«, apuntó el secretario de prensa.