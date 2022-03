Abogado de médico maltratado por cirujano especialista: “Sí es un sociópata y extorsionador”

1371608

Caracas. – Thomás Velásquez, uno de los representantes legales del médico residente del Hospital Universitario de Caracas, Diego Velásquez, víctima de maltrato verbal por parte del cirujano especialista Eduin Rodríguez, aseguró que el docente universitario busca dañar la carrera del estudiante de posgrado en cirugía general.

El maltrato se evidencia en un video publicado en la cuenta de Twitter del fiscal general del gobierno de Nicolás Maduro, Tarek William Saab.

El material audiovisual se dio a conocer públicamente la noche del jueves, 18 de marzo, en la cuenta de Twitter de Saab junto a una orden de investigación sobre este hecho a cargo del fiscal 60 del Área Metropolitana de Caracas.

Las aseveraciones del abogado fueron parte de las declaraciones ofrecidas a El Pitazo este lunes, 21 de marzo. Fue la respuesta a lo señalado por el médico Eduin Rodríguez en entrevista a este medio, quien desmintió que quiera perjudicar a su colega Diego Velásquez.

“Sí es un sociópata, abusador y extorsionador. De hecho, y lo digo muy responsablemente, el médico Eduin Rodríguez con sus aires de grandeza y superioridad se ha convertido, no solo para mi representado, sino para muchos otros jóvenes residentes, en una verdadera pesadilla. Yo lo califico de monstruo del Universitario de Caracas”, increpó.

El abogado señaló que los delitos que se le atribuyen al cirujano Eduin Rodríguez son: Injuria (Artículo 444 del Código Penal); violencia privada y abuso de autoridad (Art. 175) y extorsión por relación especial contemplado en el artículo 17 de la Ley Contra el Secuestro y la Extorsión.

Explicó que el médico residente Diego Velásquez, es oriundo de San Carlos, estado Cojedes. Egresó de la Universidad Nacional Experimental Ezequiel Zamora (Unerg) de San Juan de los Morros, en Guárico. Luego ingresó mediante concurso, al área de Cirugía 1 del Clínico Universitario, el 1 de enero de 2021.

“Mi representado pasó sus pruebas, se graduó satisfactoriamente en la Unerg y se desempeñó exitosamente entre el 4to y 6to año de la carrera en el Hospital Central Dr. Egor Nucete de San Carlos y en el Hospital General Joaquina de Rotondaro de Tinaquillo. Siempre le ha apasionado la medicina y ha tenido muy claro que quiere ser especialista en cirugía”, refirió.

Las amonestaciones

El abogado Thomás Velásquez confirmó la existencia de ocho amonestaciones hacia su representado Diego Velásquez. Sin embargo, desmintió que estas se hayan levantado por bajo rendimiento académico como lo acotó el cirujano general Eduin Rodríguez. Catalogó las amonestaciones de infundadas, con poco argumento y sin basamento legal. “Es decir, unas amonestaciones mediocres desde el punto de vista jurídico”, manifestó.

Indicó que dichas amonestaciones fueron consignadas en la fiscalía junto al resto de las evidencias, en una primera entrevista para la solicitud formal de la investigación contra el médico Eduin Rodríguez, el pasado sábado, 19 de marzo.

Agregó que cada vez que una persona es amonestada tiene un derecho a réplica y a saber los motivos de la amonestación. “En esas ocho amonestaciones se vulneró el derecho administrativo que como lo establece la norma, tienes un lapso para responder y poder realizar una defensa”.

Abuso de autoridad

El jurista afirmó que entre las constantes y reiterativas acciones de abuso de autoridad de Rodríguez hacia el médico residente, se aplicaron suspensiones de sus actividades de hasta 30 días.

“En uno de los casos, solo por reclamar, le fue extendida una nueva suspensión sin ninguna boleta ni procedimiento administrativo, que mantuvo a mi representado 60 días sin poder participar en ninguna de las actividades que son parte de su formación profesional, como las intervenciones quirúrgicas, por ejemplo”.

También señaló que en varias ocasiones lo castigaba con sobrecarga de jornadas que lo mantenían en el recinto hospitalario hasta después de la medianoche, así como la asignación de seminarios para ser entregados en menos de 24 horas.

“Tenía que llegar a su casa a montar el seminario lo más rápido posible. Se acostaba casi a las 2:00 am para luego pararse otra vez a las 5:00 am, porque debía estar a las 6:00 am nuevamente en el hospital. Humanamente nadie puede rendir así”, expresó el jurista.

La suspensión del salario de Diego Velásquez como médico residente del Clínico Universitario, sin conocer hasta la fecha el motivo de la misma, “ni de manera verbal ni escrita”, según dijo su abogado, es otra de las irregularidades denunciadas ante el Ministerio Público.

Asimismo, la inclusión al programa de tutorías que establece la UCV para estudiantes que obtienen calificaciones de menos de 10 puntos, aun cuando había aprobado el cuatrimestre correspondiente con 14 puntos.

“Peor aún es que le asignan como tutor al doctor Gustavo Benítez, quien es el jefe del Departamento de Cirugía y este abandona esa responsabilidad sin ninguna notificación a mi representado. Simplemente lo dejó guindado y nunca explicó el motivo del porqué ya no sería más su tutor. Además, este señor Gustavo Benítez es muy amigo de Eduin Rodríguez”, aseveró.

Instigación al odio

Una de las acusaciones en contra del médico especialista es la denominada Ley Constitucional contra el Odio, por la Convivencia Pacífica y la Tolerancia, también conocida simplemente como Ley contra el Odio.

“Diego Velásquez es un muchacho humilde de San Carlos Cojedes que vino a la capital con muchos deseos de superarse. Reside en uno de los urbanismos de Fuerte Tiuna, y por eso, el doctor Eduin Rodríguez lo ofendía llamándolo chaburro, chavista enchufado y pare de contar, en un acoso permanente solo porque vive en una comunidad que está asociada a una tolda o tendencia política”, puntualizó.

Extorsión

El jurista Thomás Velásquez precisó que las causales por las que se acusa a Eduin Rodríguez de extorsionador, se debe a que a través de la mensajería de Whatsapp de los grupos de estudiantes de posgrado de Cirugía 1, que tiene como profesor al mencionado especialista, este exige a sus alumnos que le compren alimentos y platos de comida de alto costo económico, a cambio de levantar las suspensiones o castigos que han sido impuestos por el mismo galeno.

El Pitazo pudo acceder a las copias de estas conversaciones de uno de los referidos chats grupales consignado por el abogado acusador, en los que se aprecia claramente que el plato exigido por alguien al que llaman “jefe” cuesta $21.

“El plato que está pidiendo un almuerzo de no sé dónde (…) pero es caro. Vamos saliendo a comprarlo para que nos levante el castigo. El costo será dividido entre todos los R2 y R1 que somos los que estamos castigados”, indica uno de los integrantes del grupo.

En otra parte del chat se lee: “21$ cuesta el plato que quiere el jefe. Son 3$ por persona. Hay que dárselos a Joselin en dólares”. Asimismo, se observa que esta misma residente (Joselin Mendoza) escribió: “Misión cumplida…ofrenda aceptada. Castigo asistencial levantado”.

Jhon Pedraza RodríguezVista_3

