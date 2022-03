Chile | Corte admite recurso de vecinos contra el Alcalde de Antofagasta por acumulación de basura y quemas en La Chimba

La Corte de Apelaciones de Antofagasta acogió a trámite el recurso de protección presentado por un grupo de vecinos del Conjunto Habitacional Desierto Florido, en contra de la Municipalidad de Antofagasta, representada por el Alcalde Jonathan Velásquez.

La acción judicial se funda en las quemas de basura depositadas en la vía pública, en el sector donde se encuentra emplazado el conjunto habitacional, en las calles del entorno al ex “Vertedero La Chimba” de la comuna de Antofagasta, además de los malos olores y las infecciones que se originan por los roedores y mosquitos que habitan en el sector como consecuencia de los microbasurales que proliferan en ese lugar.

DESAMPARADOS ANTE EL HUMO DE BASURA Y NEUMÁTICOS

Los vecinos argumentan que desde el momento en que recibieron los nuevos departamentos, en julio de 2021, “comenzaron las quemas ilegales quedando totalmente desamparados y desprotegidos al inhalar el humo de la basura y neumáticos quemados, afectando su salud, igualdad y viviendo constantemente con el basural en sus alrededores“.

Asimismo, argumentan que el Alcalde Jonathan Velásquez tomó la decisión de no renovar la concesión al ex vertedero, “dejando de ser responsable legalmente de la mantención y administración del recinto, dejando a los vecinos del conjunto habitacional Desierto Florido y a toda la ciudad, sin un lugar para la deposición de residuos de la construcción (RESCON), ya que el vertedero CHAQUETA BLANCA, solo recibe residuos domiciliarios y asimilables“.

Esta situación, según indica el recurso de protección presentado por los vecinos, “motivó a que los residuos y escombros más la basura domiciliaria fueran depositados en la calles del entorno al conjunto habitacional Desierto Florido, por la inactividad y responsabilidad del municipio de realizar la limpieza de dichas calles y de fiscalizar que los particulares no fueran a botar basura en dicho sector, situación que se mantiene hasta el día de hoy“.

La presentación de los vecinos del conjunto habitacional Desierto Florido añade que Alcalde de Antofagasta recibió de parte de la Secretaria Regional de Bienes Nacionales, nuevamente la concesión de uso gratuito del inmueble fiscal donde se encuentra el vertedero; con fecha 16 de diciembre de 2021, por lo cual es responsable legalmente de la mantención del recinto.

Además refiere también a la quema de basura de “dimensiones colosales” del pasado 18 de febrero, que provocó que más de 50 personas tuvieran que acudir a urgencias por inhalación de humo, mientras que otras tuvieron que dejar sus departamentos e irse a vivir a casas de familiares.

“Esta situación actualmente no ha cesado y se han hecho reiteradas solicitudes a al alcalde para que fiscalice y tome asunto respecto del basural y de las quemas ilegales, pero el señor alcalde Jonathan Velásquez Ramírez omite su deber y no se hace responsable por las quemas argumentando que no es responsable, porque no renovó la concesión“, añade el recurso de protección.

INCUMPLIMIENTO DE FUNCIONES

Por estas razones, el escrito presentado ante la justicia explica que las constantes quemas y falta de respuesta de la autoridad produce una serie de vulneraciones a las garantías constitucionales de los vecinos, frente a lo cual solicita a la corte que ordene al Alcalde que “de forma inmediata y sin más trámite, proceda a dar cumplimiento a las funciones que le son propias a su cargo dentro de la Municipalidad de Antofagasta, respecto al aseo y vigilancia para evitar las quemas en el sector del conjunto habitacional desierto florido“.

Además solicitan que la justicia ordene al edil que “tome todas las medidas necesarias para despejar las vías públicas que hoy son utilizadas como microbasurales y activar el Vertedero La Chimba para evitar las quemas y que por motivos a su omisión arbitraria, priva, perturba y amenaza “ El derecho a la vida, de igualdad y el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación” derechos consagrados en los números 1,2 y 8 del artículo 19 de la Constitución Política de la Republica“.

El Municipio representado por el Alcalde Velásquez, tiene un plazo de 15 días para presentar su informe frente al recurso de protección interpuesto por los vecinos.