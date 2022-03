Horóscopo del 22 de marzo 2022 de Mhoni Vidente

El Horóscopo de este martes 22 de marzo de 2022. Conoce todo lo que te deparan los astros en salud, dinero y amor de la mano de Mhoni Vidente.

Este martes 22 de marzo, la astróloga del momento trae para nosotros el horóscopo del día y los números de la suerte que nos ayudarán a atraer toda la buena energía.

ARIES

Trata de medir tus comentarios para evitar momentos de tensión. Deberás experimentar un distanciamiento físico con tu pareja por cuestiones ajenas a ti, fuera de ello tendrás una jornada tranquila, puedes aprovecharla para descargar tensiones que tengas acumuladas. Recuerda que estas en tu mejor época del año y debes aprovecharla. Compras ropa y cambias de look para celebrar tu cumpleaños. Tus números de la suerte son 29, y el 13.

TAURO

Este martes evita las mentiras, de tantas que dices ya te es difícil no caer en ellas. Te llega una invitación para salir de viaje, pero no es tiempo de viajar, trata de cuidar de ti y recuerda que tu mejor época del año se aproxima y es donde podrás viajar y hacer muchas cosas que te plazcan sin consultar a nadie como en estos días de energías cruzadas. Tus números de la suerte son 17, 99 y tu color de la abundancia el azul fuerte.

GÉMINIS

Deja de hacerte la victima en las situaciones de trabajo. Te podría llegar la oferta de un trabajo mejor pagado, analiza la opción y si es conveniente tómala. Ya no rehuyas al ejercicio, tu punto débil es el estómago, trata de llevar una buena alimentación. Ten cuidado con la espalda y cuello, trata de no lastimarte al hacer ejercicio. Compras un regalo para una amiga que cumple años. Tu número son 07, 14. Tu color de la abundancia es el amarrillo.

CÁNCER

Te invitan a hacer yoga o clases de elevación espiritual así que trata de meditar en estos días. Surgen trámites de entrar un curso de inglés y fortalecer tu conversación. Sacas un boleto de avión junto a tu pareja para salir de viaje en Semana Santa. Tus números de la suerte son 05, 33. Tu color de la abundancia es el verde. Cuidate la piel y trata de no tomar mucho sol, recuerda que es tu punto débil.

LEO

Cambias muebles de tu casa y mandas a arreglar el baño. Eres muy bueno para los idiomas y la administración de proyectos, así que trata de estudiar algo relacionado. Ya no pelees con tu familia, ellos quieren lo mejor para ti y siempre se alegran de que te pasen cosas buenas. Te vienen golpes de suerte con los números 03, 29 y tu color de la abundancia es el naranja, Usalo durante el día para multiplicar la energía.

VIRGO

Hay que reorganizar la casa, aprovecha este día para acomodar todos esos pequeños detalles que no terminan por agradarte. Trata de ahorrar, son tiempos inciertos para todos y tener un colchón no está de más. Tendrás un golpe de suerte con los números 12, 26. Tu color de la abundancia es el blanco. Resuelvas papelería de abogados.

LIBRA

Se te juntaron los pendientes del trabajo enfócate en terminarlos temprano, pues tu familia quiere estar contigo en estos días y debes atenderles. Tendrás un fin de semana idóneo en cuestión familiar. No hagas caso a los chismes, recuerda que tu signo es mágico y tiene la facultad de tumbar malas energíasTendrás suerte en los juegos de azar el día lunes con los números 01, 36. Tus colores son el rojo y azul fuerte.

ESCORPIÓN

Debes administrar mejor tu tiempo, pues no están dejando tiempo ni para dormir bien, ni para tus seres queridos. Es buena idea ir al médico a que te haga un chequeo. Cambias tu actitud, eso te ayudará a mejorar tu ánimo, recuerda que a veces eres muy explosivo y te cuesta trabajo controlarte. Tus números de la suerte son 09, 88. Trata de usar mucho perfume en estos días y estrenar ropa para que tu energía crezca más.

SAGITARIO

Este martes te llega una oportunidad de crecimiento laboral. Una expareja se presenta en tu vida, recuerda qué fue lo que paso, quizá podrías darte una nueva oportunidad. Por eso no te estanques tú mismo y trata de buscar el mejor trabajo para ti. Recuperas el amor perdido y será una semana de lo más amorosa. Tus números de la suerte son 07, 09 y tus colores de la abundancia son el naranja y amarillo. Comienza la primavera y por ello te recomiendo en este día prender una vela blanca y tomar mucha agua todo el día para que tu energía positiva crezca más.

CAPRICORNIO

Es tiempo de dejar atrás el orgullo y aceptar tu errores, no es malo equivocarnos, lo malo es no aceptarlo. En el amor, se te presentarán varios pretendientes, pero no con todos eres tan compatibles. Tus números de la suerte son 19, 23. Tus colores de la abundancia son el rojo y blanco. Te regalan una mascota, te compras una bicicleta para hacer ejercicio y mantenerte en forma. En el amor estarás muy estable con tu pareja, tendrás días de felicidad.

ACUARIO

Recuerda que tu signo lo domina la excelencia en casi todo lo que realiza. Por eso casi siempre son comunicadores o médicos plásticos o dermatólogos. Por eso trata de enfocarte en estas actitudes, cuídate de problemas de migración si vas a viajar al extranjero. Tus números de la suerte son 13, 50. Trata de vestirte de colores fuertes. Ya estás preparando las vacaciones de Semana Santa con tus amigos.

PISCIS

Habrá problemas en casa, antes de tomar decisiones, cálmate y piénsalo bien. Hay arreglos por hacer a tu casa, así que podrías aprovechar el día para hacerlos. Recuerda que mucho ayuda el que no estorba no dejes que las cosas se salgan de control por un mal comentario. Te viene un golpe de suerte en esta semana con los números 08, 77. Trata de vestirte de colores blancos con verde para que tu energía se multiplique.

