Jesús De Alva a la espera de su segundo bebé

El presentador venezolano Jesús De Alva compartió a través de sus redes sociales que junto a su pareja, la modelo Alejandra Dávila, serán padres por segunda vez.

«El amor tiene razones que la mente no entiende y aunque la ciencia pronosticaba que yo no podía y que tú no podías ser mamá, hoy tenemos una familia que de tres que se convierte en cuatro», fue parte del mensaje del presentador a través de un video publicado en Instagram.

Que como estamos @aledavilag y yo? Felices y asustados, pero que es la vida sin un poco de miedo ? Ante eso el amor mismo siempre será la respuesta. Postearon en sus rede sociales.

800 noticias

El cantante colombiano Sebastián Yatra, emocionado ante los Óscar