La increíble historia de la pareja que tuvo 12 hijos en 12 años

Una pareja religiosa de Estados Unidos, le dio la bienvenida a su hija Cambria, que nació hace una semana en Santa Fe, Nuevo México. En contra de la anticoncepción, Courtney Rogers, de 37 años, y su marido Chris, pastor de la iglesia, de 34 años, llaman la atención de todo el mundo: la niña recién nacida es su hijo número 12 en igual cantidad de años.

La increíble familia​ vive en una granja con 140 animales y, claro, los hijos: seis niños y seis niñas. En los últimos 12 años, Courtney estuvo todo el tiempo embarazada, menos siete meses.

​Courtney -cuyo primer hijo, Clint, nació en 2010- estaba decidida a no parar hasta que ella y Chris tuvieran 12 hijos, «Al principio tuvimos todos niños y después los últimos cinco han sido niñas. Todo se igualó», contó la mujer de 37 años a los medios británicos.

La pareja, que no planea ningún otro embarazo, dice que nunca se propuso tener una familia numerosa cuando se casó en 2008. Un aborto involuntario poco después de su boda, cuando ella tenía 24 años y Chris 21, les hizo temer que no pudieran tener hijos.

Pero, después de tener a Clint, los bebés siguieron viniendo y, una vez que llegaron a los 10, decidieron llegar a la docena -con el apoyo de sus hijos mayores- porque todos estaban dispuestos a coronarse como el clan «Más barato por docena» de la vida real.

Además de compartir su granja con un montón de animales, como cerdos, ovejas, perros y pollos, Courtney y Chris viven con sus hijos Clint, de 12 años, Clay, de 10, Cade, de nueve, Callie, de ocho, Cash, de siete, los gemelos Colt y Case, de seis, Calena, de cuatro, Caydie, de tres, Coralee, de dos, Caris, de uno, y la recién nacida Cambria.

“Terminamos con seis niñas y seis niños, así que no creo que tengamos más, a menos que nos llevemos una sorpresa”, dijo la madre.

Siete meses es el tiempo más largo que pasó sin estar embarazada en los últimos 12 años y el mayor intervalo entre dos de sus hijos fue de 20 meses, durante los cuales sufrió un aborto, por lo que a Courtney le resultará extraño no estar embarazada o plantearse tener otro bebé.

“Va a ser extraño no tener otro bebé. En general, el embarazo me trató bien, no me enfermé y nunca estuve en reposo en cama, por lo que siempre pude cuidar a los niños. He disfrutado tener bebés”, indicó la madre muy orgullosa de cada hijo que tuvo. Pese a la cantidad, a todos los quiere por igual y cada uno tiene una historia especial en su vida.

Uno de los aspectos positivos de un año sin embarazos en el horizonte es que Courtney y Chris, que llevan a su familia en una camioneta de 15 pasajeros, deberían tener por fin tiempo para hacer algunas mejoras en el hogar.

Con sólo cuatro dormitorios en este momento, planean ampliar su casa para crear siete dormitorios, para que puedan tener dos niños por habitación, con una habitación para ellos mismos y van a ampliar su sala de estar para que todos entren cómodamente.

Courtney no sólo se ocupa del buen funcionamiento de la casa, sino que también educa a su prole en casa, mientras Chris trabaja en la iglesia, en la granja y en las mejoras de la casa. Dijo: «Lo hacemos todo juntos. Trabajamos juntos y educamos juntos en casa».

«Cuando son más pequeños, ayudo a los niños con todos sus estudios, pero cuando son mayores -a partir de los 12 años- pasamos a darles clases online».

A la hora del almuerzo, el panorama no es fácil. Pero para la cena, la situación ya se vuelve caótica. Courtney debe comenzar los preparativos a las 17: espaguetis para todo el mundo y tortitas caseras con huevos de sus gallinas.

