México | Quadri advierte que no lo van a callar, pese a resolución del TEPJF

Luego de que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) determinó que el diputado federal del PAN, Gabriel Quadri debe abstenerse de difundir mensajes discriminatorios en contra de personas transgénero, éste advirtió que nadie lo va a callar ni coartar su libertad de expresión.

“El partido Trans-Morena, con hombres que se hacen pasar por mujeres, trata de silenciarme por instrucciones de su jefe López, y utilizando al Tribunal Electoral. No me van a callar, no van a coartar mi libertad de expresión como ciudadano y diputado federal”, afirmó.

A través de un mensaje publicado en redes sociales, Quadri de la Torre insistió: “Nadie va a coartar mi libertad de expresión en la defensa de mujeres, niños y niñas, y en contra la ideología Trans…”.

En acatamiento a la sentencia del TEPJF, la Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral (INE) ordenó este lunes a Quadri retirar de sus redes sociales cuatro de once tuits en los que se advierten expresiones de discriminación y transfobia contra la comunidad transgénero.

Además, le instruyeron no publicar expresiones similares hasta en tanto se resuelva de fondo la queja presentada en su contra por la diputada transgénero Salma Luévano, del partido de Morena, quien denunció a Quadri por expresiones discriminatorias.

“Que quede claro que en la Cámara de Diputados de la LXV Legislatura no hay paridad entre hombres y mujeres porque habemos 252 hombres y 248 mujeres gracias a la ideología trans o la ideología de género” y “Morena, además de todo, se convierte en el partido de la ideología transexual y transgénero, lo que nos faltaba”.

“El transfascismo saca las garras en la Cámara de Diputados”, “El transfascismo de Morena y la ideología trans toma la Cámara de Diputados. Reprime la libertad de expresión, intolerante, pretende avasallar a quienes opinan diferente, no dialoga, no argumenta (no tiene capacidad ni inclinación para ello), insulta. Van contra las mujeres”, comento el ex candidato presidencia de Nueva Alianza a través de redes sociales.