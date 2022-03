▷ #VIDEO Embajador de Nicaragua denunció al régimen de Ortega ante la OEA #23Mar

En un inesperado discurso, el embajador de Nicaragua ante la Organización de los Estados Americanos, Arturo McFields, denunció este miércoles a su propio régimen, al que calificó de “dictadura».

McFields dijo que hablaba para defender a “más de 177 presos políticos y más de 350 personas que han perdido la vida desde 2018”. El embajador dijo que también se pronunciaba en nombre de funcionarios obligados a “fingir, llenar plazas y repetir consignas porque si no lo hacen pierden su empleo”.

McFields también aseguró tener miedo pero manifestó: “Tengo que hablar aunque mi futuro y el de mi familia sean inciertos”.

“Denunciar la dictadura de mi país no es fácil, pero seguir guardando silencio y defender lo indefendible es imposible”, sostuvo el diplomático, quien hasta ahora había defendido al régimen nicaragüense de Daniel Ortega cuando era criticado en reuniones de la OEA.

McFields dijo que días antes de que Nicaragua anunciara su retiro de la OEA en noviembre de 2021 hubo una reunión virtual en la cancillería y un equipo de asesores presidenciales. El embajador relató que él sugirió en esa reunión que se considerara liberar al menos a unos 20 presos políticos de la tercera edad y otros reos cuya salud merecía especial consideración.

“Nadie me hizo caso. En ese momento se me dijo no vamos ni a tomar nota de ese comentario porque vos sabes lo que puede pasar’”, dijo McFields. “En el gobierno nadie, nadie, escucha y nadie habla”.

“Lo que pasa en Nicaragua supera mis pocas capacidades diplomáticas”, añadió el embajador al inicio de una sesión regular del Consejo Permanente de la OEA para hablar de otros temas.

McFields dijo además que “hay esperanza” porque la gente “de adentro en el gobierno y la gente de afuera está cansada de la dictadura… Cada vez van a ser más los que digan basta», agregó.

Hace tan sólo un mes 26 países de la OEA presentaron una declaración que denunciaba la intensificación del “sufrimiento humano” en Nicaragua y exigía la liberación inmediata de presos políticos en el país centroamericano.

La declaración destacaba que la organización “no puede permanecer en silencio ante la tragedia que se está produciendo en Nicaragua”, en referencia a la continua detención de “presos políticos”. Según la oposición, hay al menos 170 en el país desde las protestas multitudinarias ocurridas en 2018.

Varios miembros de la comunidad internacional piden desde hace meses a Nicaragua que libere a todos los opositores al gobierno de Ortega, quien se declaró ganador de las elecciones del 7 de noviembre. En los comicios, Ortega aseguró un cuarto mandato consecutivo, el segundo junto a su esposa y vicepresidenta Rosario Murillo.

En la reunión de febrero de la OEA en la que se presentó la declaración, McFields defendió a su gobierno: “nuestra soberanía y validación no provienen de esta organización agonizante y vergonzosa, sino de la voluntad popular nicaragüense, de una patria libre”, dijo.

“Aquí lo que tenemos hoy es un ministerio de colonias totalmente arrodillado y postrado ante los Estados Unidos, ante sus amos”, agregó.

El gobierno de Nicaragua anunció en noviembre que se retiraba de la OEA, el organismo hemisférico que reúne a 34 países de las Américas. El ministro de Relaciones Exteriores de Nicaragua, Denis Moncada, dijo en rueda de prensa que su país se desvinculaba de la entidad por “sus reiteradas acciones injerencistas”. Sin embargo, la salida de la nación centroamericana del organismo puede tomar meses debido a procedimientos protocolares y acuerdos que deben cumplirse.

McFields, que reside en Washington DC, no lleva mucho en su puesto: presentó sus credenciales como embajador ante la OEA el 5 de noviembre de 2021. En ese momento la organización dijo que era el primer afrodescendiente en representar a Nicaragua ante el organismo hemisférico y que había trabajado anteriormente en la misión de Nicaragua ante la organización.

“Desde el año 2018 Nicaragua se convirtió en el único país de Centroamérica donde no hay periódicos impresos, no hay libertad de publicar un simple tuit, de un comentario en las redes sociales, no hay organismos de derechos humanos, no hay, ni uno solo, no existen, todos fueron cerrados o clausurados, no hay partidos políticos independientes, no hay elecciones creíbles”, dijo el embajador.

Luis Almagro, secretario general de la OEA, reaccionó después en Twitter.

“Valoramos el coraje del embajador de Nicaragua Arturo McFields Yescas y su compromiso con los valores de la OEA. Esta es la posición éticamente correcta,» puntualizó.

Durante la reunión, varios embajadores latinoamericanos alabaron a McFields.

“Yo sólo tengo palabras de respecto por lo que acaba de hacer el embajador de Nicaragua”, señaló el embajador de Uruguay, Washington Abdala. “Estoy consciente de los peligros que eso le acarrea”.

El embajador de Colombia, Alejandro Ordoñez, habló de la “valerosa actitud del embajador McFields” y pidió seguridad jurídica para él y su familia. Los embajadores de Chile, Brasil y Ecuador, entre otros, también expresaron palabras de admiración hacia McFields.

Bradley Freden, representante de Estados Unidos ante la OEA, felicitó al embajador nicaragüense por su “valiente posición.”

“Sé que es un patriota nicaragüense. También sé, o sospecho, que ha quedado dividido entre su patriotismo y su visión sobre la importancia de observar la democracia y los derechos humanos en su propio país. Creo que ha tomado la decisión correcta», dijo Freden.