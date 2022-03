Daddy Yankee anunció su retiro formal de la música

El último álbum de Daddy Yankee será lanzado el 24 marzo a través de su página www.daddyyankee.com

El cantante puertorriqueño Ramón Luis Ayala Rodríguez, ​conocido artísticamente como Daddy Yankee anunció este domingo en la noche su retiro de la música tras 32 años de exitosa trayectoria, sin embargo lanzará el 24 de marzo un álbum de colección llamado «Legendary«.

En mensaje publicado en su cuenta de Instagram, el artista boricua dijo: «Esta carrera, que ha sido un maratón al fin veo la meta, ahora voy a disfrutar con todos ustedes lo que me han dado, que me han regalado. De este género la gente dice que lo hice mundial, pero fueron ustedes los que me abrieron la puerta para convertirlo en el más grande del mundo«.

«Siempre trabajé para no fallarles, para no buscar problemas, con mucha disciplina e inspirar a los chamaquitos a que sean líderes. En los barrios donde nosotros crecimos la mayoría queríamos ser narcotraficante, hoy en día bajo para los barrios y caceríos y la mayoría quiere ser cantante, eso para mí vale mucho».

Ayala Rodríguez, de 45 años de edad, aseguró que ante de abandonar la música entregará su mejor producción y su mejor gira de conciertos con una pieza de colección titulada «Legendary», en donde espera exhibir todos los estilos que lo han definido en un solo álbum.

«Formalmente hoy anuncio mi retiro de la música entregándoles mi mejor producción y mi mejor gira de conciertos y lo voy a despedir celebrando estos 32 años de trayectoria con esta pieza de colección titulada Legendary. Me retiro con el mayor de los agradecimientos a mi público, prensa, plataformas digitales y a tí que has estado conmigo desde el principio del reggaeton».

El álbum sale el 24 marzo a las 8 de la noche, al tiempo que informó que su última gira se llamará «La última Vuelta».

