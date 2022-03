España | Los sindicatos verticales del franquismo eran más honestos que estos vendidos

Son los mismos que en febrero de 2017 convocaron cuatro jornadas de protesta consecutivas contra el incremento del precio de la luz -por aquellas estaba a 70 euros Mw/h y ahora ha alcanzado picos de 700- y acusaron al Gobierno de Mariano Rajoy de haberse vendido a las eléctricas y de obligar a miles de familias a elegir entre comer o poner la luz. Son los mismos que con el Gobierno de Pedro Sánchez han visto duplicadas las subvenciones y los mismos que le montaron dos huelgas generales al PP. Son UGT y Comisiones Obreras, los sindicatos del pesebre socialcomunista, los encargados de que la calle no estalle contra el Ejecutivo, los sindicatos que han alcanzado la cima de la hipocresía.

Por fin, se han manifestado, pero no para protestar contra el Gobierno, sino para defender las tesis del Ejecutivo de que no es posible bajar los impuestos de la luz y las gasolinas. Bajo el lema «Contener los precios, proteger el empleo, frenar el deterioro de nuestras condiciones de vida», UGT y Comisiones Obreras se concentraron en Madrid en un acto patético de reivindicación de lo suyo que sólo congregó a varios centenares de personas. Transportistas, agricultores, ganaderos, pescadores no pueden más y reclaman a Pedro Sánchez soluciones urgentes y esta gente contraprograma con una indecente y, por fortuna, minoritaria manifestación de apoyo al Ejecutivo que les están llenando los bolsillos.

Los sindicatos de clase -los señoritingos del régimen sanchista- reclaman, como Podemos, que se castigue a las eléctricas por lo que consideran «beneficios abusivos», pero no hay un sólo reproche a la inacción y parálisis del Gobierno que ha conducido a España al borde del colapso. Estos son los que presumen de defender los derechos de los trabajadores. Mentira. Estos sólo van a defender lo suyo para seguir viviendo del cuento. Los sindicatos verticales durante la dictadura franquista eran mucho más honestos que estos tipos que se han vendido al Ejecutivo a cambio de inflarse a subvenciones con el dinero de todos los españoles.