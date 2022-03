España | Messi tiene decidido irse del PSG en verano

Eduardo Inda acudió, como cada semana, a El Chiringuito de Jugones, donde tiene su habitual sección de exclusivas. En el plató y en la silla que tienen preparada para él cuando acude al programa, el director de OKDIARIO desveló que Leo Messi ya ha decidido que se marchará del PSG cuando termine la actual temporada.

«Me dicen que Messi quiere salir este mismo verano del PSG, que está harto», comenzó explicando Eduardo Inda. «Quiere volver al Barcelona y me dicen que la persona que lo frena es Joan Laporta. Xavi no lo vería mal, pero lo frenan desde arriba», añadió el director de OKDIARIO en el programa deportivo que se emite en Mega. «La posibilidad que habría es que acabe jugando en Newell’s, pero quiere salir del PSG, no está a gusto en París», concluyó ante Josep Pedrerol y el equipo de tertulianos.

Leo Messi no está viviendo su mejor año. Nada le ha ido bien desde que ganó la Copa América con Argentina y posteriormente dejó el Barcelona, el club de su vida. El delantero argentino fichó por el PSG y llegó a la capital francesa libre, generando una expectación y una ilusión entre los aficionados que no ha podido cumplir.

Sus números están siendo malos y no ha sido en ningún momento ese futbolista determinante que nos tenía acostumbrados a ser. Eso ha llevado a que tanto la afición del PSG como los medios franceses se hayan desesperado, criticándole cada fin de semana o después de cada pinchazo sonado del conjunto francés.

Uno de los casos más recordados será la ronda de octavos de final de la Champions League. A pesar de ganar en la ida, Leo Messi falló un penalti y los medios y los aficionados se cebaron con él. Peor fue en la vuelta en el Santiago Bernabéu, ya que el Real Madrid remontó la eliminatoria y apeó al PSG de la máxima competición continental, algo que no gustó nada en París ya que creían que este año sí sería el definitivo en el que levantarían la Orejona.