Esposo de Diosa Canales arremetió contra Irrael Gómez “Entregaste al pana como la propia chismosa”

El esposo de Diosa Canales y cantante de música urbana Sigiloso hizo uso de su cuenta de Instagram para unirse a la denuncia pública de Aminta Pérez (madre de Óscar Pérez) en contra de Irrael Gómez. La progenitora publicó en su cuenta de Twitter una polémica acusación, en la cuál aseguraba que Irrael había sido el responsable de dar la ubicación exacta de Óscar antes de ser asesinado por autoridades venezolanas el 15 de enero del 2018.

A pesar de que hasta el momento no se tienen pruebas para comprobar que esta denuncia sea verídica, es sabido que el varias ocasiones el gurú de las redes sociales criticó las acciones de Pérez como un «show». No obstante, Sigiloso dejó un contundente mensaje en su contra que no tardó en crear controversia.

«Te dije que ibas a caer… Entregaste al pana como la propia ‘CHISMOSA’ ese juego que tienes con el fiscal siendo infiltrado del gobierno se te acabó.» escribió el cantante.

Sigiloso compartió además de una captura de pantalla del tweet de Aminta, otra captura de una vieja publicación de Irrael dónde mostraba una foto de Óscar junto a un corto mensaje «No lo sé Rick, parece falso». Esta publicación de Gómez tuvo respuesta por parte de Óscar en aquel entonces, ya que a través de la cuenta de Instagram @equilibriogv el venezolano aseguró que conocía sus actos de corrupción amenazándolo de «depurar a la nación de delincuentes como él.

Madre de Óscar Pérez asegura que Irrael Gómez dio la ubicación exacta de su hijo

A través de su cuenta de Twitter, la madre del ex policía venezolano Óscar Pérez se pronunció en contra del gurú de las redes sociales Irrael Gómez, señalándolo de haber sido el responsable de brindar la ubicación exacta de su hijo antes de ser asesinado por un pequeño ejército de las fuerzas de seguridad venezolanas.

Cabe recordar que Pérez fue un funcionario y también actor que se pronunció en contra del régimen socialista, de hecho, por meses se mantuvo emitiendo fuertes acusaciones en contra del gobierno llegando incluso a robar un helicóptero que sobrevoló sobre la ciudad de Caracas en compañía de otros uniformados

No obstante, Irrael siempre consideró sus acciones como todo un «show» montado para llamar la atención. Sin embargo luego del fallecimiento de Óscar el 15 de enero del 2018 Irrael se mostró prácticamente arrepentido en sus redes sociales, lamentando su violento deceso.

