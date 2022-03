Irrael Gómez responde a las acusaciones de la madre de Óscar Pérez

1372139

Caracas.– “Desconozco absolutamente cuál fue el motivo o el móvil de por qué esa señora hizo esas acusaciones”, dijo este 22 de marzo en exclusiva a El Pitazo Irrael Gómez, comunicador especialista en marketing político, consultado sobre las acusaciones que hizo la madre Óscar Pérez, Aminta Pérez, en sus redes sociales.

El día de ayer, 21 de marzo, la señora Aminta Pérez hizo una serie de publicaciones en su cuenta de Instagram en la que señala a Gómez de haber sido la persona que hace cuatro años dio la ubicación exacta de su hijo en El Junquito, cuando fue emboscado por efectivos de los cuerpos de seguridad del Estado, luego de haberse sublevado contra el gobierno de Nicolás Maduro. La misma publicación también la hizo en su cuenta de Twitter, pero esta ya no está en su TL.

Foto: captura de pantalla Foto: captura de pantalla Foto: captura de pantalla Foto: cortesía Irrael Gómez

“Me parece increíble que después de cuatro años salga esa acusación (…) Desde ayer yo estaba dejando pasar todo el tema porque puedo entender su situación personal, pero yo también soy papá, yo también tengo una familia, ya en las redes sociales estaba el tema muy viral. No solo para defender mi honor sino el de mi familia”, continuó Irrael Gómez al anunciar que decidió adoptar acciones legales contra las personas que difundieron esa información.

Detalló que las acciones legales las ejercerá en Venezuela y en Estado Unidos. “Yo creo que ahora el problema es de ellos porque van a tener que demostrar que yo efectivamente fui cómplice, asesiné o di la ubicación de Óscar Pérez. Vamos a ver cómo termina esta historia”, apuntó al decir que él no irá como acusado, sino solicitando una investigación sobre este caso.

También aseguró que su familia se ha visto afectada por estas acusaciones, comentando que a su hija de 17 años le han enviado mensajes de insultos, amenazas y que elle tiene miedo. “Temo por mi vida y por mi seguridad y los responsables son ellos”, confesó.

En la publicación de la madre de Óscar Pérez también aparece el nombre de la hermana de Irrael Gómez, Johanna Gómez Avellaneda, e indican que es “la mano derecha de Tarek”, al respecto el estratega de redes sociales declaró a El Pitazo que efectivamente ese es el nombre de su hermana, es abogada, fue funcionaria pública durante 25 años y que fue asistente de la vicefiscal Beysce Loreto, pero que desde hace casi tres años trabaja de manera privada e independiente y no pertenece a ningún ente del Estado.

Al preguntarle si tiene algún vínculo laboral con el Gobierno venezolano, contestó que no, que él es un empresario y que todos sus proyectos son absolutamente propios, privados y lícitos. “Quien pueda demostrar que yo tengo algún contratos con el Gobierno, alguna actividad, sociedad, algún vinculo de alguna manera, yo los voy a invitar a que vengan y me lo demuestren”, sostuvo.

-Puede enviarle un mensaje a la señora Aminta Pérez ¿qué le diría?

-“Lamento profundamente su pérdida y su dolor. Como padre me solidarizo con ella, porque nadie quiere perder a un hijo bajo las condiciones que sean.Yo perdí a mi padre y creo que es una de las cosas más devastadores que me ha pasado, imaginate lo que significaría perder a un hijo. Si pudiese enviarle un mensaje, le diría que está a tiempo de pedirme una disculpa, porque independiente de que ella tenga un profundo dolor, me parece profundamente irresponsable que hagan una acusación tan grave que afecta no solo a mi, sino a mi familia”, concluyó.

Alondra CubillánGran Caracas

