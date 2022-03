La inesperada «bienvenida» a Venezuela que le dieron a Oriuska tras estar 4 años en Perú

Una bienvenida de las más desagradables recibió Oriuska Flores en su regreso a Puerto La Cruz, luego de estar cuatro años en Perú.

Tras ocho días de carretera, y justo cuando estaba a menos de media hora de llegar al terminal de pasajeros de la ciudad porteña, unos malhechores emboscaron el bus de Expresos Mérida, en el que se trasladaba desde San Cristóbal, estado Táchira.

El hecho ocurrió en la madrugada del pasado domingo 20 de marzo, y según Flores todo sucedió por imprudencia del conductor.

“En el peaje de Los Potocos estaban varios autobuses estacionados esperando para salir en caravana y reducir las probabilidades de recibir un ataque. Sin embargo, el chofer de la unidad donde íbamos se negó a detenerse y siguió la marcha, pese a la sugerencia que le hicimos”, contó.

Añadió que, apenas unos kilómetros más adelante, específicamente en “puente Gómez”, cerca del popular sector barcelonés El Viñedo, el conductor observó una barricada que prefirió no atravesar y comenzó a retroceder.

“Los obstáculos eran unos troncos que parecían leña. Aún así, comenzó a echar para atrás lentamente. Ahí fue cuando el grupo de delincuentes salió de entre la maleza a lanzarnos piedras”.

Para Flores, lo más raro del caso es que los maleantes no entraron al bus, sino que abrieron el maletero y se llevaron todas las pertenencias de los pasajeros, incluyendo 150 pares de zapatos y demás mercancía de algunos.

“Se llevaron el equipaje con toda mi ropa. Me dejaron solo lo que tengo puesto, que además me he visto en la obligación de lavar todos los días para poder vestirme”.

La mujer resaltó con pesar que se fue del país sin nada, y ahora que regresó, está igual porque todas sus pertenencias fueron robadas.

“Les estamos exigiendo a los representantes de Expresos Mérida que responda por lo sucedido, pues es un hecho que pudo evitarse si el conductor actuaba con más prudencia”.

De igual manera reconoció que hasta ahora los intentos por llegar a un acuerdo con la compañía han sido en vano, por lo que tanto ella como otras tres afectadas están recibiendo asesoría legal para introducir una demanda.

