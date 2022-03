La reacción de los artistas tras retirarse Daddy Yankee de los escenarios

El cantante de 45 años aseguró que antes de abandonar la música, entregará du mejor producción y gira de conciertos con una pieza de colección titulada «Legendary»

Entre admiración y halagos: varios cantantes del género del reguetón despidieron al cantante puertorriqueño Ramón Luis Ayala Rodríguez, mejor conocido como «Daddy Yankee», tras su anuncio de la retirada de la música que hizo este domingo oficialmente en sus redes sociales.

En la publicación que hizo el «Big Boss», como también se le conoce en ese género musical en su cuenta de Instagram, algunos cantantes de su época como Efraín David Fines Nevares, «Tito El Bambino», quien le escribió: «Gracias por todo».

Seguidamente reaccionó el dúo de productores musicales dominicano Luny Tunes, quienes también agradecieron «toda la historia juntos».

El cantante puertorriqueño Baby Rasta igualmente expresó su sentir por el adiós de Daddy de los escenarios.

«¡Wao! Esto si q me golpeo duro. No me la esperaba. Diste perfección a un movimiento desordenado, le trajiste disciplina a todas las generaciones que entraron al jugo, muchos se quedaron en el camino y otros solo siguieron tus pasos. Gracias por tus éxitos porque yo se que en el día de hoy siguen tu perfección. Pero nadie como el máximo líder Reymundo Ayala», escribió el artista.

Natti Natasha, Becky G y el colombiano J Balvin le dieron las gracias al intérprete de la famosa y exitosa canción «Gasolina».

Ayala Rodríguez, de 45 años de edad, aseguró que ante de abandonar la música entregará su mejor producción y su mejor gira de conciertos con una pieza de colección titulada «Legendary», en donde espera exhibir todos los estilos que lo han definido en un solo álbum.