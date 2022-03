Mamá de Óscar Pérez sobre declaraciones de Irrael: le invito a prepararse

1372504

Caracas.- La madre de Óscar Pérez, inspector del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas (Cicpc) que se rebeló contra el gobierno de Nicolás Maduro hace cuatro años, señaló a través de sus redes sociales al comunicador Irrael Gómez de ser la persona que reveló la ubicación de su hijo y compañeros, quienes fueron emboscado por efectivos de los cuerpos de seguridad del Estado en El Junquito.

En la información publicada por Aminta Pérez tilda a Gómez de asesino y asegura que él es el responsable, incluso hace mención de su hermana, Johanna Gómez Avellaneda, quien es abogada y fue funcionaria pública, asegurando que es “la mano derecha de Tarek William Saab”.

Luego de esto, el especialista en marketing político no se había pronunciado al respecto, pero hizo una publicación en su cuenta de Instagram, que decía: “Para acusar, hay que tener pruebas de lo contrario, hay que prepararse para tiempos difíciles. Los que me conocen saben que no hay sorpresa, aquí gana el favorito”.

– Advertisement –

Este miércoles, 23 de marzo, Aminta Pérez hizo una nueva publicación en su cuenta dirigida a Irrael Gómez, en la que lo invita a prepararse y asegura tener pruebas para demostrar las acusaciones en su contra.

“Decía ayer Irrael Gómez que sin pruebas ‘hay que prepararse para momentos difíciles’, pues le invito a prepararse. Más allá del sentido de justicia, hablo con responsabilidad y el respaldo de una fuente dispuesta a declarar donde sea necesario para desenmascararlo”, escribió.

Además agregó: “Aquí no prevalece el favorito, aquí, quién prevalece ante todo es la verdad!!”, haciendo referencia al escrito de la publicación de Gómez.

Foto: captura de pantalla

Por su parte, Irrael Gómez concedió una entrevista a El Pitazo durante la noche del 22 de marzo en la que aseguró que desconoce por qué la señora Pérez hizo esas acusaciones en su contra e indicó que adoptará acciones legales contra las personas que lo señalaron de asesino o lo vincularon con la muerte de Óscar Pérez, en Venezuela y en Estados Unidos.

También señaló que su hermana, a quién también acusó la madre de Pérez, trabaja de manera privada e independiente y no pertenece a ningún ente del Estado desde hace casi tres años.

Redacción El PitazoGran Caracas

Redacción El PitazoGran Caracas