Pese a que en varias ocasiones la han tildado de “mala madre”, Sherlyn responde a las críticas y defiende a su hijo.

Recientemente Sherlyn abordó en sus redes sociales las críticas de sus seguidores con respecto a su hijo André, debido a que el pequeño lleva el pelo largo, viste de rosa y juega con juguetes aparentemente femeninos.

La actriz mexicana dejo en claro que para ella lo más importante es que André crezca sin prejuicios y que sea feliz, por eso no cree en ningún tipo de convenciones o etiquetas.

“Yo no tengo problemas con que André tenga un chonqui porque le pica el pelo en los ojos y no puedo llevarlo a que le corten el pelo. No tengo problemas con que use ropa rosa, porque para mí es solo un color”, señaló.

Y agregó, “No tengo problemas porque juegue con muñecas, no va a dejar de ser niño porque juegue con muñecas o con carritos”.

Por último, la estrella de telenovelas aconsejó a las madres en general que protejan a sus hijos de este tipo de estándares y los dejen ser felices.

“Me parece importante dejar que los niños sean niños. Tratemos de no ponerles nuestros juicios a los niños. Para ellos no es importante, es un peinado, es un color, es una Barbie, no importa”, agregó.

por People en Español

