Perú | La vacunación contra la covid-19 se desacelera

La desaceleración en el proceso de vacunación contra covid-19 , va cuesta abajo , ya que se debe a la caída de cifras de muertos por la enfermedad , esto haría pensar que el mal ya no esta presente ,afirmó el ministro de Salud .

“El tema está que como ya no hay muchos casos de fallecidos, no se ven en las calles que se van viendo bolsas negras de cadáveres de estos pacientes por esta enfermedad que ha enlutado al país. Como ya no se ve, la gente también no toma consciencia que esta enfermedad no ha desaparecido, entonces tenemos los puntos de vacunación prácticamente vacíos”, declaró desde Trujillo.

Asimismo, invocó a la población a que acudan a los centros de vacunación contra la covid-19 , ya que se siguen presentando entre 20 a 30 fallecidos a diario debido a la enfermedad .

Entre el indice de decesos se muestran a personas que tenían las dos dosis .

“Estamos tomando una estrategia para el personal. Hemos conseguido 123 millones de soles para que a nivel nacional las brigadas puedan ir casa por casa, mercados, parques donde pueda ubicar a todos. Era fácil vacunar cuando había cantidad de fallecidos y la gente acudía. Incluso las vacunaciones eran 24 horas y hacían cola”, acotó.

Además , Condori indico que las personas que cumplan con la aplicación de todas sus vacunas en un futuro se podrá retirar el uso de mascarillas . “Yo invoco a la población, a acudir a los establecimientos de salud, a los puntos de vacunación. Por favor, completemos nuestras dosis para mañana mas tarde estar quitándonos las mascarillas, estar abrazando a nuestros amigos y familiares. Aquí la lucha frontal somos todos: las autoridades y ciudadanos” , finalizó.