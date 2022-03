Perú | Sagasti hace clic con Aníbal Torres

Maria del Carmen Alva , presidenta del Congreso y partidaria del partido , Acción Popular, se manifestó acerca de lo declarado por el expresidente Francisco Sagasti , asegurando que toda propuesta de adelanto de elecciones debe pasar por el Parlamento .

Además , comentó que la propuesta se parece a la del primer ministro , Aníbal Torres.

“Se parece mucho a la iniciativa del premier Aníbal Torres, del proyecto de ley que quería un adelanto de elecciones. Creo que están en combinación, o han hecho clic en lo que piensan”, declaró a la prensa.

Asimismo , comentó acerca de la propuesta por el expresidente del congreso , quien dijo que se podría juntar firmas para presentar un proyecto de adelanto de elecciones.

“Es la opinión de un ciudadano que quiere recoger firmas para ello. Está en la Constitución, puede seguir su procedimiento, eso irá a la Comisión de Constitución, al pleno y ahí se verá”, aseveró la presidenta del Congreso.

No obstante , no dudo en destacar que toda iniciativa debe ser presentanda ante el Parlamento y ser evaluada , pero que este tipo de cambios no ayudan a la estabilidad política .

“Creo que los cambios permanente no ayudan a la estabilidad del país definitivamente, pero es la opinión respetable como cualquier otro ciudadano que quiera presentar un tipo de esta iniciativa”, finalizó Alva.