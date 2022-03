España | ¡¡Macedonia del Norte deja a Italia fuera del Mundial!!

Sorpresa mayúscula: ¡¡Italia no estará en el Mundial de Qatar!! La cuatro veces campeona del mundo se pierde su segundo Mundial consecutivo tras caer en Palermo ante Macedonia del Norte (0-1). Portugal será la rival del conjunto macedonio en la final tras vencer con sufrimiento a Turquía.

Italia no estará en el próximo Mundial. La actual campeona quedó relegada a la repesca después de una mala fase de clasificación y finalmente no estará en el campeonato del mundo después de caer ante Macedonia en el duelo de semifinales. Un gol de Trajkovski en el 92′ mandó a la lona al equipo dirigido por Mancini que no se pierde su segundo Mundial consecutivo.

Portugal se mete en la final

Después de ver como Serbia le arrebataba la clasificación directa en el último segundo con polémica, la Portugal de Cristiano quedó relegada a una repesca que le enfrentaba a Turquía en el partido de semifinales. Y lo encarriló rápido. Los goles de Otavio y Diego Jota en la primera mitad sentenciaron el duelo para una Portugal que sufrió hasta el último minuto después de que Yilmaz fallara un penalti a falta de cinco minutos para el final.