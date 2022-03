¿Existe la fobia a enamorarse?

¿Sabías que existe el miedo a enamorarse? Pues aunque parezca algo loco, existe. Este se considera una fobia y se llama filofobia, que se basa en un miedo fuerte e irracional que imposibilita a una persona relacionarse.

La filofobia es un trastorno de ansiedad que hace que la persona tenga realmente un miedo exagerado a conocer a una persona y a enamorarse. Tanto es así que entonces rechazan cualquier tipo de socialización e ir más allá con otras personas para que no suceda nada.Quien empieza a desarrollar filofobia viven diversas relaciones sin compromiso, sin ataduras, con más libertad, no quieren conocer estrechamente a nadie, y sus relaciones casi siempre acaban mal o no se materializan porque hay una barrera por este miedo que no es real.

Sobre las causas, se dice que son variadas y dependen de cada persona. Puede no haber sucedido nada, pero muchas veces esto viene por un trauma del pasado que les ha hecho pasar muy mal y la persona que tiene la fobia no quiere volver a pasar por tales circunstancias.

Consulta con un psicólogo el malestar en caso de sentirte de alguna manera con fobia a conocer a una persona y llegar a establecer una relación.

