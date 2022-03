Chile | Municipalidad de Mejillones cursó denuncia contra Empresa Molyb en la Superintendencia de Medio Ambiente por emisión de gases contaminantes

Durante la madrugada del miércoles 23 De marzo, la Municipalidad de Mejillones a través de su Departamento de Medio Ambiente, recibió denuncias las cuales indicaban que la empresa Molyb se encontraba en emisión de gases irritantes presumiblemente So2, hecho que fue denunciado por fuentes que se vieron afectadas por este incidente.

Al respecto el alcalde de la comuna, Marcelino Carvajal, expresó que “Tenemos vídeos en la noche, cuando no se ve, de grandes emisiones de gas, gente desde el exterior e incluso del interior, que en algún minuto los empresarios y las empresas no se preocupan de sus trabajadores, especialmente la empresa Molyb, que tiene cero compromisos con la ciudad, cero compromisos con nosotros. No tienen responsabilidad, tenemos un convenio que dice que deben tener 50 mejilloninos trabajando, actualmente no tienen a ni uno y hace poco despidieron a los últimos, no han cumplido”.

Dichas denuncias llegaron por fotografías y videos solicitando que la Municipalidad pudiera ayudarlos para que la empresa pudiera resolver el problema, ante esto el alcalde Marcelino Carvajal, solicitó la inmediata revisión del incidente y las acciones legales correspondientes.

Así es como por instrucción del edil el Director de Medio Ambiente, Fernando Campos, realizó la denuncia correspondiente a la Super Intendencia de Medio Ambiente por efectos negativos en el medio ambiente asociados a los hechos denunciados: afectación de la calidad del aire en las cercanías a la empresa y a las empresas colindantes que se quejaron de este hecho.

Finalmente, la primera autoridad comunal, sentenció “A esta empresa y otras que no cumplan vamos a estar constantemente fiscalizando, según ellos cumplieron, pero no podemos estar ajenos a que hay un impacto negativo en el medio ambiente y eso lo haremos cumplir. Además, ésta no es una empresa amigable con la comunidad y ha dejado muy mala imagen, no favorece la mano de obra local y por ende nosotros no tenemos por qué seguir aceptando este tipo de empresas”.

Cabe destacar, que es la segunda denuncia cursada contra esta empresa por motivos similares a los ocurridos.