Crimen pasional en Monagas – La Voz

Un jóven mató a su novia por no darle otra oportunidad, se dice que en el momento del asesinato el muchacho le dijo «si no eres mía, no eres de nadie más», esto según personas que estaban al rededor de la escena del crimen.

“Si no eres mía, no eres de nadie más” son las palabras pronunciadas por el sujeto antes de accionar el arma contra una joven de 22 años de edad. Tales dichos salieron de su boca en plena escena del crimen, pues estaba cansado de sentirse humillado al pedirle de varias maneras posibles de hacerle caso e iniciar una relación.

Inés María Tocuyo estaba con su bebé en brazos cuando apareció el hombre rogando por una última oportunidad. Ella se mantuvo en su decisión de no querer nada con él. Todo ocurrió en la zona de Alta de San Juan de Areo en el municipio Cedeño de Monagas.Algunos testigos que vieron a lo lejos, aseguran que la discusión se intensificó hasta el punto que el hombre tomó la pistola y le disparó.

Es ahí cuando le gritó que si no era su mujer, no sería de nadie más. El cuerpo de Tocuyo reposó en la morgue para ser intervenido por los efectivos del CICPC con el fin de dar un parte oficial a sus familiares sobre la causa de muerte exacta, con pelos y señales.

Por ahora, el asesino se encuentra prófugo de la justicia, aunque los vecinos saben perfectamente de quién se trata por los acosos del pasado. Cabe mencionar que se escondía en una zona boscosa, esperando el momento justo de atacar a Inés María. Sin temor, no le importó que un bebé estuviese presente para matarla.