El flan reclama su lugar de honor como postre oficial de Florida

El hispánico flan de huevo, uno de los postres más populares del mundo, reclamó este jueves en el famoso restaurante Versailles de Miami su puesto de honor frente a los dos dulces designados oficiales de Florida, la tarta de lima (Key Lime Pie) y el recientemente ascendido pastel de fresas.

Seis alcaldes de ciudades del sur de Florida de amplia población hispana se sumaron hoy con buen humor a una suerte de cruzada repostera iniciada por un conocido locutor de radio de Miami que reivindica el «flan de toda la vida», por derecho propio, como emblema del «Estado del Sol».

«TODOS SOMOS FLAN» A RITMO DE MAMBO

Mientras sonaba el mambo «Oye cómo va» en la rueda de prensa, la alcaldesa del condado de Miami-Dade, Daniella Levine Cava, se atrevió a cambiar la letra a su estribillo y, entre risas, comenzó a cantar «Todos somos flan, qué rico», un golpe muy celebrado por el resto de los regidores allí presentes: Vince Lago (de la ciudad de Coral Gables), Manny Cid (Miami Lakes) y Juan Carlos Bermúdez (Doral).

También se encontraban funcionarios en representación del alcalde de Miami, Francis Suárez, y de Hialeah, Esteban Bovo.

Casi todos ellos portaban la proclama oficial que señala el 24 de marzo como Día del Flan en sus respectivas ciudades y defiende el carácter floridano y representativo de este goloso y tradicional postre que suele ser de huevo y caramelo o de vainilla, sin desdeñar otras sabrosas variantes como la de café y coco.

El detonante del movimiento a favor del flan fue la designación el pasado 7 de marzo del pastel de fresas (Strawberry Shortcake) como postre oficial de Florida por el gobernador Ron DeSantis, una elección que disgustó a quienes encuentran este postre muy inferior al icónico dulce tan español como divisa repostera de este estado.

«El pastel de fresas es delicioso, pero a nadie se nos preguntó. Y aquí, en el sur de Florida, el postre que nos identifica, nos une y más se consume es el flan», dijo hoy a Efe el locutor de radio y presentador de televisión Enrique Santos, impulsor de la divertida campaña #TodosSomosFlan #WeAreAllFlan.

Explica el cubanoamericano Santos que la idea de la campaña recibió de inmediato el respaldo de estos primeros seis alcaldes «que se han unido a este movimiento y declarado el flan como postre oficial de sus respectiva ciudades» como desagravio ante lo que consideran un inaceptable olvido.

UN POSTRE QUE IDENTIFICA A LOS HISPANOS

«Los anglos que no lo han probado no saben lo que se están perdiendo. Es delicioso y nos identifica a los hispanos», además, continúa en tono jocoso Santos, «yo sé que el gobernador (DeSantis), cuando la cámaras no están, se come un buen flan».

Eso sí, dice con un guiño el locutor de radio, «no les vamos a mencionar las calorías que tiene».

«Me encanta el flan de todos los sabores. Es divino y es reflejo del sabor de nuestra comunidad: dulce y lleno de gusto», dijo, por su parte, Levine Cava, quien no dudó en reconocerse «latina por adopción» y destacar la superioridad de este postre casero frente al pastel de fresas.

Levine Cava leyó la proclama en la que se lee que el «flan es un postre querido universalmente y representa la diversidad» del condado de Miami-Dade y la «dulzura de nuestra comunidad».

El flan es «una parte integral de la identidad» del condado con sus múltiples sabores». Por eso «yo, Daniella Levine Cava, por la siguiente, declaro el flan como postre oficial del condado de Miami-Dade», propone la proclama.

No se trata de desdeñar al pastel de fresas, que sin duda fue designado como postre oficial del estado para apoyar a los productores de esta fruta, que genera el 75 % de la cosecha de fresas que se consume en Estados Unidos en la temporada de invierno.

Pero muy tajante fue el alcalde Coral Gables, Vince Lago, al tachar de «ridícula» la elección del pastel de fresas como postre oficial del estado, para luego sentenciar: «Apoyamos el flan en sus diferentes sabores».

«No estamos por el pastel de fresas. Nosotros nos sumamos al movimiento por el flan. Todos somos flan y este es el postre de Miami Lakes», reivindicó su regidor, Manny Díaz.

DESAFÍO AL GOBERNADOR DE FLORIDA

En su cuenta de Instagram, Santos alaba en un video la identidad latina del flan, afirma que es el postre favorito de la mayoría de los miamenses (desde luego en el caso de los hispanos) y reta al gobernador a desmentirle. «Gobernador, ¿usted nunca ha probado un buen flan?», desafía con desenfado el locutor a DeSantis.

Y es que al pastel de fresas le ha salido un duro y peligroso contrincante con el flan que puede poner en aprietos su reciente título. Aún más con seis alcaldes de poblaciones mayoritariamente hispanas coreando «Todos somos flan» al ritmo pegadizo de «Oye cómo va».

Además, logros no le faltan al flan, empezando por su antigüedad y cómo a través de la Conquista española el postre llegó a América y a cocinas como la mexicana, la colombiana y la venezolana (con el quesillo).

Por no hablar de su presencia permanente en la repostería cubana, muy en la versión clásica ajena a modas, a base de caramelo, huevos y leche y decorado, para los más golosos, con nata montada, como los que sirve el Versailles, establecimiento que desde su fundación en 1972 ha despachado cerca de 10 millones de flanes caseros, como confirmó Felipe Valls Jr, de la familia propietaria.

