Estrangulado ecologista en Sabas Nieves

La policía judicial inició las investigaciones sobre el homicidio de un ecologista, cuyo cadáver fue encontrado el viernes pasado en el segundo descanso de Sabas Nieves, parque nacional El Ávila.

Guardaparques hallaron el cadáver de Leonardo José Arjona Rivero, de cincuenta años de edad, mientras realizaban un recorrido. Estaba boca arriba, oculto entre la maleza y carecía de documentos de identidad. Reportaron el hallazgo a funcionarios del Eje de Investigaciones de Homicidios de la policía científica – Sub Delegación El Llanito.

Según el protocolo de autopsia, Arjona murió por estrangulamiento.

La víctima era ecologista y artesano. El día de su muerte acudió a una consulta psiquiátrica privada, en compañía de su esposa. Durante la entrevista médica se alteró y salió corriendo con rumbo desconocido.

Desde hace seis años, el hombre de 50 años de edad recibía medicamentos antidepresivos, indicó este miércoles Melanie Arjona, sobrina de la víctima, mientras aguardaba por la entrega del cadáver en la morgue de Bello Monte.

En horas de la tarde, Arjona Rivero fue visto por una vecina en la plaza Francia de Altamira y conversó con él. Como sabía de su condición, avisó a los parientes.

“Como no llegó a la casa, decidimos acercarnos a Sabas Nieves la mañana del sábado. Los guardabosques nos informaron sobre el hallazgo de un cuerpo, que atendía a las características suministradas. Fue cuando acudimos a la morgue. Esperamos hasta hoy (miércoles) por una ayuda económica, ya que no contamos con recursos para el sepelio”, acotó Melanie Arjona.

Con información de: Crímenes sin Castigo