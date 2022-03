FANB desmanteló campamento de explosivos en Apure

El Comandante Estratégico Operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana G/J Domingo Hernández Larez, informó que durante labores de patrullaje y escudriñamiento fue desmantelado y destruido un centro de elaboración de explosivos en el sector La Coromoto del municipio Páez en el estado Apure.

Asimismo, Hernández Lárez mediante en su red social twitter (@dhernandezlarez) destacó:

“La FANB ocupa y desmantela campamento de invasores Tancol dedicado a la actividad terrorista:

10.500 detonadores no eléctricos, 4.500 detonadores de fósforo blanco, 1.250 kg de pólvora negra, 500 mts de mecha lenta, metralla, etc. Todo Made in Colombia!”.

Esta actividad se llevó a cabo en el marco de la Operación Escudo Bolivariano 2022 “Vuelvan Caras“ desplegada en la entidad llanera con un numeroso contingente de efectivos militares de todos los componentes de la FANB, incluyendo a la Milicia Bolivariana.

La institución castrense es garantía de la seguridad de nuestro suelo patrio, resguardando a la población venezolana y desarticulando acciones delictivas por parte de los denominados grupos terroristas armados narcotráficantes colombianos (Tancol).

Nota de prensa

