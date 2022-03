Horóscopo del 25 de marzo 2022 de Mhoni Vidente

El Horóscopo de este viernes 25 de marzo de 2022. Conoce todo lo que te deparan los astros en salud, dinero y amor de la mano de Mhoni Vidente.

La astróloga cubana Mhoni Vidente te da sus mejores consejos para que termines esta semana con el pie derecho o bien, te prepares física y emocionalmente para el reto que representará un nuevo ciclo en tu vida. Revisa que es lo que te tienen preparado los astros en los horóscopos de hoy viernes 25 de marzo.

ARIES

No desaproveches las oportunidades de crecimiento laboral que se presentan. Recibes un reconocimiento económico que no esperabas. Cuida tu temperamento, pues tu signo es muy impulsivo, así que tranquilízate antes de hablar. Te busca un amor de Capricornio o Leo para una relación estable.

TAURO

Los Tauro con pareja o casados deben cuidar los problemas de separación, pues son muy tajantes en las decisiones y casi nunca se retractan de lo que hacen. Cuídate de problemas de intestino y estómago con una dieta más balanceada. Te busca un amor del pasado para volver.

GÉMINIS

A los solteros les llega un amor de Virgo o Acuario que va a ser muy compatible. Te buscan para invitarte a salir de viaje con tus amigos. Habrá muchas dudas sobre tu relación laboral. No descuides tus asuntos pendientes, debes atenderlos a la brevedad par evitar complicaciones.

CÁNCER

En lo laboral, así que trata de no dar tantas opiniones para no caer en chismes a tu alrededor y mantente lo más prudente. Tu signo está atravesando por una racha de buena fortuna y eso te va a ayudar económicamente. En cuestiones amorosas será momento de formalizar con tu pareja; para los solteros llega un amor nuevo de Libra o Acuario.

LEO

Vienen nuevas oportunidades de crecimiento, pagas tus tarjetas de crédito y otras deudas. Cuídate de problemas del estómago, sobre todo del exceso de grasa en lo que comes. Momento de reinventarte y ver que los malos momentos ya quedaron atrás. Crecerás más en todo lo relacionado a proyectos de trabajo, por eso no te estanques tú mismo y trata de buscar lo mejor para ti.

VIRGO

Empiezas a ver qué necesitas para estar mejor económicamente. Compras boletos de avión para irte de vacaciones en Semana Santa con tu familia. Visitas al médico para un chequeo, recuerda que lo más importante en la vida es la salud. Usa más el color azul claro, que eso va a hacer que tengas más suerte.

LIBRA

Estarás atravesando por una buena racha, sólo trata de ser más discreto porque no todos quieren lo mejor para ti. Cuidado con el amor, trata de no entregarte tanto y no idealizar a tu pareja. Te invitan a salir de viaje, hazlo, te ayudará a sentirte de lo mejor.

ESCORPIÓN

Tu signo tendrá las energías muy revueltas estos días, por eso te recomiendo no tomar decisión alguna sin antes pensarlo dos veces. Usa más los colores naranja y azul para atraer las buenas energías. Trata de dormir más en las noches, necesitas descansar y relajarte.

SAGITARIO

Tendrás buena suerte en todo lo relacionado con trabajos nuevos. En el amor, estarás saliendo con dos personas a la vez y eso te hará sentir un poco confundido. Recibes dinero por una deuda del pasado. Te recomiendo sacar todo lo que no utilices de tu clóset para que renueves tu energía.

CAPRICORNIO

Necesitas administrarte mejor en tus gastos. Te dan un proyecto nuevo en el trabajo que te va a gustar mucho. Trata de no volver con tu ex pareja, recuerda que si ya te fue infiel te lo va a volver a hacer. Tu signo es muy rencoroso y eso le hace que tenga dificultades en su vida personal.

ACUARIO

No busques problemas donde no los hay y no opines en situaciones complicadas de tu trabajo. Ten cuidado con la espalda y cuello, trata de no lastimarte al hacer ejercicio. Alguien del trabajo se está enamorando de ti, así que pon en claro tus sentimientos. Ya estás preparando las vacaciones de Semana Santa.

PISCIS

Cuidado con problemas de salud por estrés y migraña, haz deporte. Vete de viaje con tu pareja porque necesitan un tiempo de convivencia. Pagas unas deudas; piensa en comprar una casa porque eso te ayudará a estar más estable. Organízate en cuestión de escuela y trabajo para que no te sientas tan presionado.