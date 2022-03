Laura Bozzo anunció su regreso a Telemundo

Luego de ser buscada hasta por la Interpol, Laura Bozzo se libra de las situaciones legales y regresa a la televisión.

La presentadora de televisión y abogada peruana comentó que le han abierto nuevamente las puertas de la cadena Telemundo y por ello asumirá un nuevo proyecto, asegurando que no tiene nada relacionado con lo que han visto anteriormente «ahora quería reinventarme y me estoy reinventando, lo nuevo es lo que la gente quiere».

Ahora bien, tras solucionar problemas económicos y legales con la justicia por un presunto delito fiscal al vender un inmueble embargado, todo parece indicar que Bozzo tiene trabajo nuevamente «Telemundo, mi casa de toda la vida, el lugar donde me inicié profesionalmente, tengo un proyecto ya firmado con ellos y estoy muy feliz porque les debo todo».

Finalmente aseguró que ya no se verá involucrada en ningún tipo de escándalos y hará todo de la manera debida para no manchar nuevamente su imagen «No quiero más problemas en esta etapa en la televisión, seguiré con mi talento pero esta boca no vuelve a meterse en problemas, ya no».

