Usuaria denuncia página en Instagram que estafa con petros

Caracas.- Una mujer, que prefirió mantener su identidad resguardada para preservar su seguridad, denunció a la cuenta en Instagram criptoexchanger.ve, de presuntamente estafarla con la venta de un petro, cuyo valor para este 24 de marzo es de 258 bolívares.

La usuaria buscó varias opciones a través de esta red social, hasta encontrar dicha página, que posee 3.266 seguidores y sigue a más de 6.000 personas. «Realmente no me asesoré, la escogí al azar y me sentí atraída por ver que parecía confiable«, contó a El Pitazo.

A través de mensaje directo, la agraviada mostró la intención de vender el petro y recibió un mensaje de respuesta, de un supuesto asesor llamado Jorman Rivas. En el texto, le explicó que debía ingresar a la plataforma Patria, seguir una serie de pasos, hasta mostrar el código QR, que debía ser enviado en forma de capture a los encargados de hacer el supuesto rembolso en bolívares.

«Después que él me hiciera un pago móvil en el Banco de Venezuela, era que yo me tenía que meter en la página Patria, para liberar el petro y no fue así. Cuando yo quedé en espera para recibir el supuesto depósito en bolívares, ellos usaron el código QR para extraer el petro y luego me bloquearon«, detalló la víctima.

El equipo de El Pitazo revisó la cuenta en Instagram y se percató que los comentarios negativos hacia la página fueron eliminados. Se capturó el comentario de otro usuario que reclamó no recibir el pago móvil que esperaba, luego este comentario fue borrado.

La usuaria afectada aseguró que luego de ser bloqueada, entró nuevamente a la plataforma Patria para denunciar lo sucedido. Allí se percató que los fondos en petro que pretendía cambiar, fueron transferidos a Isabel Méndez López, cuya cédula de identidad es 1.461.607. La dirección de la dueña de la cuenta, según el registro electoral es en el municipio Bermúdez del estado Sucre.

«Yo busqué denunciar la cuenta de Instagram pero no pude, ya que me bloqueó, no pude alertar a otras personas. Puse denuncia por el Sistema Patria, porque me arrojó la información de a dónde habían transferido el petro«, precisó la víctima.

