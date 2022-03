Carabobeño sobrevive con delivery en bicicleta

Jefferson Rivas es de Naguanagua y con 24 años ha tomado otras alternativas de ingresos para su hogar como trabajar de delivery en bicicleta. El esfuerzo físico es aún mayor que el trabajo tradicional, porque con una sola encomienda puede recorrer hasta 8 km.

Delivery en bicicleta, nuevas formas de sobrevivir para los jóvenes

Rivas, desde joven, es amante de los deportes. Practicó un tiempo ultimate frisbee y cualquier otra disciplina de competición. Asimismo, uno de sus intereses es la economía, por ello cursa el tercer semestre de la carrera en la Universidad de Carabobo; sin embargo, como todo venezolano, debe ingeniárselas para sobrevivir.

Es así como decidió entrar al mundo del delivery en bicicleta, a pesar de que de forma independiente le ha costado conseguir trabajo, a diario se promociona en todos los sitios posibles para conseguir ingresos. Estuvo un tiempo trabajando mediante una aplicación de delivery y le fue mejor.

«La idea de hacer delivery como ciclista surge de que antes de tener la bicicleta, para la fecha del mes de abril del año 2021, inicié con una compañera un negocio de guarapitas; siendo esta una tienda online manejada por nosotros mismo (…) a los 3 meses ya contábamos con buen capital para seguir invirtiendo y hacer crecer el emprendimiento, se planteó la idea y se tomó la decisión de comprar la bicicleta» contó a NTA.

«Hacer mandaditos»

Al principio le salían entregas lejos de su zona. Debía irse desde Naguanagua hasta la Av. Bolívar para allí tomar el pedido. Ir hasta la tienda donde debía retirar y luego entregar. «Me salían rutas de aproximadamente 4km a 8km y en muchas oportunidades realicé más rutas largas».

También debe costear los gastos de la bicicleta que las personas pueden llegar a pensar que son pocos, pero con las exigencias diarias; tenía que renovarlas cada cierto tiempo. «Hacer delivery como ciclista de manera independiente a mí no me resultó para vivir, pero sí me daba sustento. Trabajando para una empresa de delivery sí me daba lo necesario para vivir».

Oportunidades para los jóvenes en Venezuela

Expresó que sí hay oportunidades para los jóvenes. Recalcó que en Venezuela hay mucha discriminación por ser una persona de color, lo relacionan con su apariencia. Asimismo, dijo que él ha recibido comentarios de esa forma, pero agradece que han sido pocos.

«He vivido discriminación racial y social por mi apariencia a la hora de buscar empleo». Destacó que los jóvenes deben aprovechar las oportunidades, deben tener un apoyo financiero para emprender y ser inteligentes para conseguir clientes y todo lo necesario para surgir.

Como todo joven agobiado por la crisis, por su mente ha cruzado irse, pero no lo ha hecho por no contar con dinero para salir. «Lo he pensado, por todas las circunstancias extremas que he vivido. Por la inestabilidad que he tenido en mi vida desde que me tocó ser independiente. Por las injusticias de las autoridades, por la discriminación social y el impacto que todo lo que he vivido tuvo en mí desde joven»

Se mantienen aún entusiasmado por lo que puede lograr dentro de Venezuela. Trabajar con las pequeñas oportunidades que se presenta y en algún momento concluir con sus estudios. Ahora, trabajando como delivery en bicicleta, ha logrado obtener para sobrevivir, pese a malos tratos de clientes y otras situaciones complicadas que se presenta.

«El trabajo de delivery como ciclista para mí se hizo sencillo, ya que realicé bicicross en mi adolescencia y me adapté rápido, para el momento contaba con experiencia con atención al cliente. Todo se trata de aceptación y adaptación».

